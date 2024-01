Confirmado: Valentín Barco se va al al Brighton de Inglaterra

El mediocampista Valentín Barco le notificó en la tarde del sábado a Boca Juniors que tomó la decisión de irse del club y le dio tiempo hasta el martes para aceptar una nueva oferta de Brighton de Inglaterra, entidad que pretende incorporarlo.



En caso de que la transferencia no se realice, el futbolista, de 19 años, tiene previsto alejarse igualmente de la entidad xeneize, a partir de la ejecución de la cláusula de rescisión, tasada en 10 millones de dólares.



En las últimas horas, Brighton aumentó la oferta que había presentado el viernes: le sumó 500 mil dólares a los 10 millones por el 90 por ciento del pase y Boca se quedaría con el 10 restante de una futura venta.



El club británico elevó la cifra para no tener que ejecutar la cláusula, en una decisión que podría tomarse con un gesto de buena voluntad por la institución de la Ribera



El equipo de la Premier League ya había mostrado interés en el jugador bonaerense durante el último mercado de pases, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En aquel entonces, Barco tenía intenciones de quedarse a disputar la Copa Libertadores y, por este motivo, no ejerció ninguna presión.



Lo que se acordó en la prolongación del contrato en febrero del año pasado consistió en mantener la cláusula de rescisión en 10 millones de dólares, aunque con un mecanismo de protección. De este modo se subía automáticamente a 14 millones, si se ejecuta dentro de los últimos 20 días del mercado de pases. Este plazo comenzará justamente este martes 9.



Riquelme no pudo retererlo

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, evaluaba la posibilidad de ofrecerle un nuevo contrato con una sustancial mejora de salario, para convertirlo en uno de los futbolistas mejores pagos del plantel, a la altura de Marcos Rojo y Edinson Cavani. Pero la idea de seguir su carrera en el exterior de parte del futbolista desestimó esa posibilidad de una suba contractual.



Durante la semana pasada hubo una reunión por este tema entre los integrantes del Consejo de fútbol, sus padres y su apoderado, Adrián Ruocco. Pero el deseo del 'Colo' Barco se mantuvo y la operación se concretará.



Foto: Maximiliano Luna.



El juvenil renovó en febrero de 2023 su vínculo hasta diciembre venidero, luego de un largo conflicto que incluso lo dejó sin jugar durante mucho tiempo. En el medio hubo una oferta rechazada al Getafe español, más allá del interés de Brighton y de algún sondeo que también hizo Manchester City.



Barco se esta entrenando actualmente con el plantel del seleccionado Sub 23 que dirige Javier Mascherano para jugar el torneo Preolímpico que se disputará desde el sábado 20 en Venezuela.



Barco disputó durante el período 2023 un total de 35 partidos en la Primera división de Boca, con un tanto marcado.