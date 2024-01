Adorni: "La libre elección de obras sociales busca eliminar los privilegios de la casta"

El portavoz presidencial Manuel Adorni remarcó que entre los objetivos del Gobierno de Javier Milei se encuentra "la eliminación de privilegios de la casta sindical", entre ellas la imposibilidad de que un trabajador pueda elegir durante el primer año de empleo una obra social diferente a la de la rama gremial que rige en el rubro laboral en el cual se desempeña.



"Nos gustaría remarcar que en esta eliminación de privilegios de la casta, por ejemplo, uno es la libre elección de obras sociales, algo que tal vez para muchos pueda ser intrascendente, pero es importante que uno tenga la libertad de elegir apenas tiene un empleo en blanco para no quedar sujeto al sindicato de la actividad para la que trabaja", expresó Adorni durante la rueda de prensa que ofreció en la Casa Rosada.



El portavoz presidencial opinó que una decisión como esa, que está incluida en el DNU 70/23 firmado por Milei a poco de comenzar su gestión, significa también "eliminar privilegios de lo que llamamos la casta sindical", dijo, aunque aclaró que "no de todo el sindicalismo", sino de "de una parte que dejan presos de sus cajas y de sus obras sociales a los empleados".



Adorni expresó estos conceptos seis días después de que la CGT anunciara la realización de una huelga para el 24 de enero próximo en contra de las decisiones económicas del Gobierno de Milei.



La medida hecha pública por la principal central gremial del país fue tomada al día siguiente de una masiva movilización a los Tribunales porteños llevada a cabo para acompañar la presentación de un recurso legal en contra del DNU y sus alcances, uno de ellos el que regula el funcionamiento de las obras sociales.



En la rueda de prensa, Adorni dio un ejemplo de lo que a su entender es la "casta empresaria", y allí mencionó el caso de la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que "venía gastando a un ritmo de 34 mil millones de pesos por año y hace 20 años que prácticamente no produce nada o no produce en los niveles óptimos".



"Solo hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados que trabajan en una empresa que no produce", consideró.



Además, Adorni llamó "casta" a lo que denominó una "política de cielos cerrados" en materia de libertad aerocomercial, una medida que "lo único que hacía era proteger a Aerolíneas Argentinas y a determinados sectores sindicales en contra de los intereses de la gente, obligando a muchos a pagar más caro un pasaje que lo que debería haber abonado".



"Estos también son privilegios de la casta, que la ley (ómnibus enviada por Milei al Congreso), el DNU y tantas otras cosas que seguramente vengan por delante en materia de decisión del presidente Milei estén o vayan en torno a terminar con este con este tipo de privilegios", indicó el portavoz presidencial.



Adorni, por otra parte, dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno impulse una medida que promueva "la baja de la edad de imputabilidad" a los menores que cometan delitos.



Ante una consulta de la prensa, el funcionario respondió que "a medida que se vaya avanzando en los temas más urgentes, empezaremos a anunciar cambios de otro tipo en lo que respecta a las penas", indicó.



Posteriormente, en declaraciones a Radio Rivadavia, Adorni añadió que la inflación no se terminó "con este alto porcentaje que vamos a conocer oficialmente en diciembre", ya que veníamos de "un desorden completo en precios relativos".



"Si tenés mucha inflación claramente el poder adquisitivo se ve resentido y entendemos que la situación es crítica. También entendemos que se soluciona teniendo un país normal del siglo XXI, promoviendo inversiones, con estabilidad macroeconómica y mejores salarios. No hay magia, es un proceso de estabilización", subrayó.



Sobre las protestas del sindicato de trabajadores estatales ante la no renovación de contrataciones, Adorni sostuvo que desde el gobierno entienden que "todo empleo que se genera a través de contrato en el último tramo del Gobierno es indefectiblemente empleo militante o político".



"No estábamos dispuestos a sostenerlo en el tiempo", remarcó y añadió sobre el paro anunciado por la CGT para el 24 de enero que desde el Gobierno nacional respetan "cualquier decisión que sea en términos de marchas, paros o manifestaciones en contra de lo que proponemos".



"Es parte de la libertad. Nos llama la atención que se anuncie un paro a los pocos días de haber asumido un Gobierno cuando parte del planteo es la quita de derechos y lo único que hay es suma de derechos o de libertades para un montón de argentinos", completó.