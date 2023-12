El Tribunal de Disciplina de AFA rechazó el pedido de Colón y deberá jugar la próxima temporada en la Primera Nacional.

El fallo señala que la modificación del reglamento fue aprobada “por unanimidad de los miembros presentes, incluyendo al representante del Club Colón, lo cual sella la suerte de su planteo”.

A su vez, el Tribunal indica que "corresponde declarar inadmisible la protesta", por lo cual desestima el pedido de anular el descenso, tal como había anticipado Doble Amarilla.

Luego de la derrota por 1-0 en el desempate ante el 'Lobo', los dirigentes de Colón realizaron un reclamo ante el Tribunal alegando que se cambió el reglamento mientras el certamen estaba en curso.

El representante del “Sabalero”, el abogado Ariel Reck, también argumentó que el cambio de reglamento debía haber sido aprobado en el Comité Ejecutivo y no en la última Asamblea que celebró la AFA. Además, agregaron que no estaban todos presentes, ya que Talleres no asistió el 22 de junio al predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza cuando se resolvió esto. En dicho encuentro, la dirigencia del fútbol argentino decidió suprimir un descenso por coeficiente y mantener uno por cada criterio

En este sentido, el Tribunal indica que este argumento que involucra a Talleres no puede prosperar. “Desde la reforma estatutaria introducida en el año 2017 y sus modificaciones al Comité Ejecutivo lo integran cuatro representantes de primera división que ocupan las vicepresidencias, siete representantes como vocales titulares, y cuatro vocales suplentes, un total de quince miembros, y en la Asamblea están representados por un total de veintidós miembros. Sin embargo, el citado club no lo compone”, explican.