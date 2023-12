River y Rosario Central definen el Trofeo de Campeones

River Plate, campeón de la Liga Profesional, y Rosario Central, ganador de la Copa de la Liga, se enfrentarán este viernes para definir al vencedor del Trofeo de Campeones 2023, último título oficial de la temporada.



El partido se jugará desde las 21.00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, contará con el arbitraje de Facundo Tello, Héctor Paletta en el VAR y Lucas Novelli en AVAR y la transmisión estará a cargo de las señales de cable TNT Sports y ESPN Premium.



Si el trofeo no tiene ganador al final de los 90 minutos reglamentarios, se definirá en una prórroga de media hora o en tanda de penales, de ser necesario.

Esta será la tercera edición de la competencia. River ganó la primera en 2021 en una final ante Colón de Santa Fe y Racing se impuso sobre Boca Juniors en la segunda, el año pasado.



El conjunto "millonario" se consagró campeón de la pasada Liga Profesional, disputada entre el 27 de enero y el 28 de julio de 2023, con un total de 61 puntos, tras 27 encuentros disputados con 19 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

La final de este viernes será la última función con la camiseta de River para varios futbolistas históricos del plantel como Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz y además, el próximo 31 de diciembre, se terminan los contratos de Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Matías Suárez y Leandro González Pírez.



El entrenador del equipo de Núñez, Martín Demichelis, realizará una sola modificación en comparación al once inicial que paró en la semifinal del pasado sábado 9 de diciembre en la que cayó por penales por 2-0 tras empatar sin goles en el tiempo regular.



El delantero colombiano Miguel Borja ingresaría en lugar del venezolano Salomón Rondón, quien pidió rescindir anticipadamente el contrato por problemas de adaptación de su familia. El resto del equipo será el mismo que alineó ante el "Canalla" en la pasada semifinal.

Segunda final consecutiva en Santiago

Rosario Central, por su parte, viene de imponerse en la pasada Copa de la Liga luego de la victoria por 1 a 0 ante Platense el domingo 16 de diciembre en un encuentro que también se jugó en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en la capital santiagueña.



El conjunto rosarino volvió a gritar campeón en el fútbol argentino tras la consagración de la Copa Argentina en 2018 en la que se impuso 4 a 1 por penales luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario, con el entrenador Edgardo Bauza en el banco de suplentes.



El técnico del "Canalla", Miguel Ángel Russo, quien al respecto del choque ante River Plate sostuvo en la conferencia de prensa del miércoles que "las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa", tendrá que realizar una modificación de manera obligada con respecto al once titular que paró en el choque decisivo ante el "Calamar" de Vicente López.



El marcador lateral derecho Damián Martínez, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda, que lo dejará seis semanas fuera de la cancha no estará a disposición y en su lugar ingresará Juan Cruz Komar.



Además, el extécnico de Boca Juniors y Racing Club, entre otros equipos, tendrá que decidir si mantendrá entre los once al mediapunta Maximiliano Lovera -la figura de la final que Central ganó con su golazo- o volverá a reforzar el mediocampo con Agustín Toledo, como lo hizo en los partidos contra la "Academia" y el "Millonario", en cuartos de final y semifinal del pasado certamen, respectivamente.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Nicolás de la Cruz o Claudio Echeverrí, Enzo Pérez, Esequiel Barco o Claudio Echeverri; Pablo Solari. Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo,Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortiz, Tomás O’Connor, Maximiliano Lovera o Agustín Toledo, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Hora de inicio: 21. TV: ESPN Premium y TNT Sports.