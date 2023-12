Absolvieron a Germán Lerche del delito de administración fraudulenta

Este lunes por la mañana, el ex presidente de Colón, Germán Lerche, fue absuelto en el marco de la causa que investigaba una administración fraudulenta durante su gestión en la institución rojinegra, entre 2006 y 2013.

El fallo fue dictado por el tribunal conformado los jueces Lisandro Aguirre, Celeste Minitti y Martín Torres tras casi dos semanas de comenzado el juicio.

Tras conocerse la sentencia, el abogado querellante del club de barrio Centenario manifestó: "Es una vergüenza más para la Justicia de Santa Fe. Voy a presentar documento por documento para que la gente vea que esto no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Vamos a apelar en todas las instancias posibles, esto no va a quedar así".

Asimismo remarcó que "condenaron al secretario general y al tesorero, y que este sujeto haya recibido este beneficio es una vergüenza que apena a todos en Santa Fe y a la Justicia, porque no merecíamos este final luego de esperar 10 años".

Lerche en tanto, expresó: "Mi imagen no tiene nada que ver, esto es un juicio oral y público donde se me imputaron cosas que no pudieron probar. Si no se prueba, llegamos a esta conclusión. Durante 11 años estuvieron instalando un relato y no tuvieron razón".

Los fundamentos de la resolución del tribunal estarán disponibles tras la feria judicial de enero y las partes tendrán un plazo de 20 días hábiles para apelar la sentencia.