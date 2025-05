Miravete: “No podemos seguir declarando emergencias sin planificación ni control”

La concejal Giselle Miravete, de La Libertad Avanza, fundamentó su voto negativo a la ordenanza que declara el Estado de Emergencia en Equipamiento Municipal, aprobada este martes en el Concejo. En una entrevista concedida a Nova al Día, por FM Nova 97.5, expresó que ya había manifestado su desacuerdo desde el momento en que ingresó el proyecto del Ejecutivo. “Habíamos terminado hacía muy pocos días las emergencias de 2024, que ya habilitaban al Intendente a comprar equipamiento. No entendía por qué otra vez una nueva emergencia”, sostuvo.

Miravete recordó que el Fondo de Obras Menores aprobado recientemente destina el 100% de sus recursos a la compra de maquinaria, lo que a su entender ya dotaba al municipio de herramientas suficientes. En ese marco, defendió el proceso licitatorio como mecanismo legal y transparente, tanto para compras como para obras. “El proceso licitatorio es la forma más transparente que existe, porque el Concejo puede controlar y el Ejecutivo tiene formas de supervisar cada paso”, explicó.

También señaló que en la sesión anterior, cuando se planteó el tratamiento del proyecto, solicitaron postergar el debate para mantener una reunión con el Intendente y obtener información pendiente. En ese encuentro, afirmó, el mandatario local se llevó una los pedidos de informe realizados por la comisión de seguimiento de la emergencia anterior, pero esas respuestas no habían llegado a tiempo para ser evaluadas. “La herramienta de seguimiento ya existía, y de allí salieron pedidos de informe que no fueron respondidos. Si no hay respuestas, esa herramienta no sirve”, expresó.

La concejal cuestionó además la falta de planificación y control en las contrataciones vigentes. Contó que, durante recorridas por los barrios, detectó deficiencias en la ejecución de obras realizadas por empresas contratadas bajo emergencias anteriores, y que incluso habló con maquinistas que no podían completar las tareas por la presencia de ramas no recolectadas. “El Ejecutivo debe tener funcionarios que controlen las obras. No es mi función como concejal hablar con los maquinistas”, remarcó.

Finalmente, informó que el Ejecutivo envió 699 fojas de documentación referidas a compras realizadas bajo la emergencia anterior, pero que ese material llegó fuera del cierre de la programación de la sesión y no pudo ser analizado con el tiempo necesario. “Si hubiese podido estudiar esa documentación, quizá podría haber aprobado esta emergencia, porque tendría un antecedente claro sobre cómo se llevaron adelante los procesos de compra”, concluyó.