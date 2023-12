Colón perdió el desempate con Gimnasia y descendió a la Primera Nacional

En un partido que tuvo al arquero Nelson Insfrán como la gran figura, Colón descendió a la Primera Nacional después de perder el partido desempate por 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata en el estadio Marcelo Bielsa y volverá a jugar en la segunda división del fútbol argentino después de nueve años.

La última vez que el Sabalero jugó en segunda división fue para el Torneo de Transición Primera B Nacional 2014, después de que casualmente perdió un desempate con Atlético de Rafaela por 1 a 0 en el final de la temporada 2013/14 de Primera División y acompañó a Argentinos y All Boys en lo que significó el tercer descenso de su historia: 1982, 2014 y 2023.

Con dos atajadas de Insfrán, una a Rubén Botta primero y otra a Rafael Delgado en el final del partido, Gimnasia se quedó en Primera División gracias al tanto de Nicolás Colazo en la primera etapa, después de un partido que tuvo la lluvia como condimento e hizo que el juego no fuese muy vistoso pero si épico.

A los 41 minutos, en un partido que tuvo muy pocas llegadas, Colazo llegó a la carrera desde el medio de la cancha y le dio un zurdazo que clavó la pelota en el ángulo para el 1 a 0 del "Lobo". Previamente, Franco Soldano se la quiso bajar a Cristian Tarragona pero el lateral salvó la jugada que se había ensuciado en el área.

Síntesis

Gimnasia: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Germán Guiffrey; Matías Abaldo, Pablo De Blasis, Rodrigo Saravia, Nicolás Colazo; Franco Soldano y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Germán Conti, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Tomás Galván, Baldomero Perlaza; , Cristian Vega, Favio Álvarez; Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Goles en el primer tiempo: 42m Nicolás Colazo (G).

Cambios en el primer tiempo: 21m Paolo Goltz por Conti (C); 43m Benjamín Domínguez por Colazo (G).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Santiago Pierotti por Galván (C); Stefano Moreyra por Vega (C); Gian Nardelli por Meza (C); 14m Javier Toledo por Álvarez (C); 26m Agustín Bolivar por Abaldo (G); 44m Lucas Castro por De Blasis (G); 45m Ivo Mammini por Tarragona (G).

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Jorge Baliño.

Fuente: Noticias Argentinas