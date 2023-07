Festram rechaza la intervención de la Justicia Penal en el conflicto de Las Rosas

En una abierta acción de criminalizar el Derecho de Huelga, la Jueza Marisol Usandizaga dispuso una serie de medidas propias del ámbito penal en un conflicto de neto corte laboral. Desde Festram, evalúan "recurrir al pedido de intervención de la Corte Suprema de Justicia de esta Provincia de Santa Fe, mediante la figura de la avocación de dicho Tribunal, ello ante la gravedad institucional de suprimir los ámbitos de solución de conflictos laborales previstos legalmente, vulnerando de esta forma Derechos Humanos de los trabajadores involucrados".

"La Jueza Usandizaga – hija del ex Intendente de Rosario Horacio Usandizaga quien oportunamente desarrolló en su gestión municipal una clara política anti obrera- hoy resuelve haciendo lugar a los pedidos del Intendente de Las Rosas. Llama la atención que en su resolución de “cese de estado antijurídico” Usandizaga no haya ordenado al Intendente Meyer acatar la Conciliación Obligatoria todavía vigente. Sorprende que a la jueza no le parezca antijurídico un claro incumplimiento a una resolución del Ministerio de Trabajo Provincial", indicaron a través de un comunicado.

Asimismo, afirmaron que "la situación ha dejado a las claras la posición del Gobierno Provincial frente al conflicto. La Provincia demoró la toma de resoluciones, nunca ejecutó la conciliación obligatoria que dispuso, ello para terminar facilitándole las actitudes antidemocráticas al Intendente de Las Rosas".

En tanto, resaltaron que "el Gobierno de Perotti mostró su mano dura. Pasará a la historia por reprimir trabajadores y descontar salarios como ocurrió en el año 2022 con los maestros de esta Provincia".

"Llamamos a todas las organizaciones sindicales a repudiar la instalación de un modelo avalado por los poderes de turno que viene por los trabajadores y sus derechos. Advertimos que los sucesos de Las Rosas forman parte de la estrategia de los poderes económicos concentrados que sólo buscan precarizar y para ello deben debilitar al Movimiento Obrero Organizado", concluyeron.