Acompañada de Clara García, Mónica Fein votó en Rosario: “Los santafesinos van a expresarse con el corazón puesto en Santa Fe”

Acompañada por la diputada provincial Clara García, la precandidata a gobernadora por la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe) Mónica Fein votó esta mañana en la Escuela N° 524 "Estanislao L. Pando" de Rosario.

“Más allá de los intentos, creo que los santafesinos y santafesinas van a votar con el corazón puesto en Santa Fe, porque necesitamos gobiernos que sean de Rosario y de Santa Fe”, afirmó tras emitir su voto.

Fein concurrió al establecimiento educativo acompañada por la precandidata a diputada provincial del sector Clara García y el precandidato a intendente de Rosario Enrique Estévez. Luego partió hacia la ciudad de Santa Fe para acompañar a su compañero de fórmula Eugenio Fernández al momento de votar.

La dos veces intendenta de Rosario se mostró satisfecha luego de “una campaña donde mostramos nuestras ideas y propuestas” al tiempo que rescató el sistema de Boleta Única, que “permite que uno pueda elegir a su candidato en cada una de las categorías”.

También pidió a la ciudadanía que concurra a votar: “Además de elegir, votamos por el futuro, por la educación, por la salud, por la seguridad, por lo que nos importa todos los días. Votamos por el compromiso en cuarenta años de democracia, por la necesidad de seguir trabajando por una Santa Fe mejor”.

Fein se refirió a la “seguridad y pacificación que necesita la ciudad de Rosario” y de la necesidad de “dialogar y consensuar para salir de esta crisis”. “No pierdan la esperanza. Nadie puede decir con la inflación que tenemos que no estamos en crisis. Sería tonto no decirlo que no hay una crisis con la política. Esta situación hace que la gente tenga más preguntas que certezas y eso genera incertidumbre”, señaló.

Clara García se mostró confiada

Por su parte, la actual diputada provincial y precandidata a renovar su banca, Clara García, mostró su confianza en que este domingo “será una gran jornada de la democracia”, afirmó: “Mientras más votamos, más elegimos, mejoramos nuestra sociedad y aquí con Enrique Estévez acompañamos a Mónica Fein, como lo hicimos en 2021, en momentos difíciles, lo que da cuenta de que la política tiene también humanidad y emotividad y celebramos que así sea.

La legisladora sostuvo su deseo de que “la gente se exprese y elija porque es lo mejor que nos puede pasar como sociedad y estamos confiados en que nos irá muy bien al final del día”.

Clara García votará más tarde, a las 17 horas, en la escuela de Educación Técnica Nº 288 “Osvaldo Magnasco”.