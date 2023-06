Mónica Fein: “Pullaro habla mucho de coraje en sus spots, pero no se anima a debatir públicamente conmigo”

En declaraciones periodísticas, la precandidata a gobernadora, Mónica Fein, volvió a invitar a los candidatos Carolina Losada y Maximiliano Pullaro a debatir propuestas sobre educación, producción, infraestructura, salud y seguridad. “Queremos dialogar públicamente sobre planes de gobierno para que la gente conozca nuestras ideas y pueda elegir cuál proyecto la representa más. Pullaro habla mucho de que tiene coraje en los spots publicitarios, pero hasta ahora, no se animó a debatir con nosotras”, expresó.

A su vez, Fein mencionó el cambio de postura de algunos políticos tras el fallecimiento de Lifschitz. “Cuando murió Miguel hubo algunos que cambiaron rápidamente de camiseta, y uno de ellos fue Pullaro, que se puso enseguida la de Larreta, un intendente porteño. El ADN de la gestión de Miguel Lifschitz lo tenemos los socialistas. El que nos vota, sabe que no vota improvisación, vota un equipo con experiencia de gestión, honestidad, y una profunda vocación de servicio para devolverle a todos los santafesinos un Estado presente en cada rincón de la provincia”, afirmó.

En relación a los candidatos del justicialismo, la ex intendenta de Rosario declaró que “la interna del justicialismo ya está definida, y aunque hoy muchos peronistas que no ponen la cara por esta gestión, todos van a ir abrazados a Perotti en la boleta, Lewandowsky, Cleri y Bussato. Yo quiero competir con Lewandowsky y que me den la oportunidad de contraponer dos modelos muy distintos de gobierno. El que termina, que es el del abandono, la desidia y la falta de compromiso para defendernos con un gobierno nacional que también nos dio la espalda, contra nuestro modelo que propone un plan de seguridad integral, con la modernización del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la salud pública y la educación que caracterizaron todas nuestras gestiones, y por supuesto la reactivación de la obra pública”.

Por último, consultada sobre su trayectoria política y su paso por la intendencia de Rosario en dos oportunidades, la actual diputada nacional destacó que "vive en la misma casa hace 30 años" y "lo hago austeramente, como Hermes, como Miguel. La gente me conoce, me ve en la calle, me eligió dos veces para estar al frente de una de las ciudades más grandes y difíciles del país y tengo muy claro que la política debe ser un servicio público, sino hubiera elegido otra cosa. Voy a defender esta provincia y a trabajar desde el primer día para devolverle la esperanza a la gente d que podemos vivir mejor, sin miedo. La política no resolvió mi vida, pero le dio sentido”, concluyó.