Vignatti dijo que la continuidad de Saralegui como DT no está en discusión

En una nota con LT9, el presidente de Colón José Vignatti tocó distintos puntos de la actualidad sabalera. En este sentido, confirmó la continuidad de Marcelo Saralegui al frente del primer equipo y se refirió en duros términos al "Pulga" Rodríguez.

"La situación del técnico es absolutamente normal. Todo fue información falsa. Saralegui es un hombre de la casa, pese a que sea de otro país. Tiene un arraigo muy importante con el club desde hace muchos años. Seguramente él decidirá sobre su futuro sin que nosotros interfiriéramos", aseguró Vignatti en una nota con Adrián Brodsky en Dame Radio.

El mandamás sabalero insistió con que no existió nada de lo que los medios periodísticos venían publicando en los últimos días sobre la inminente salida de Saralegui y aseguró que hubo "muchas noticias falsas".

"No sabemos a qué intereses corresponden. Me viene bien la nota para que la gente se entere que hasta el día de hoy está todo normal. No hubo ninguna modificación de ningún tipo. Más allá que los resultados no acompañaron hasta ahora estamos en el inicio del campeonato. Veremos qué pasa en el futuro. No tuvimos ninguna negociación con otros técnicos", aseveró.

Otro capítulo de la novela con "El Pulga"

En otro tramo de la nota, el presidente de Colón fue consultado por su relación con el delantero tucumano, que se fue del con tras varios idas y vueltas y con fuertes cruces con la dirigencia: "A mi me gusta que si vienen a mi casa o si voy a otro lado a comer un asado sea con alguien que tenga coincidencias muy manifiestas en cómo nos manejamos".

"Mis principios con los de él son absolutamente contrarios. La opinión que tengo como jugador dista con la que tengo en otros órdenes de la vida. Tuvo actitudes que no fueron respetuosas con la institución. La única institución que le dio lo que en su vida nadie le dio: un título", apuntó Vignatti.

En este punto, tildó a la expresión de Rodríguez, que había dicho que fue él el que le puso la estrella del campeonato a Colón, como "una muestra de la vanidad de una persona que no tiene en cuenta el merecimiento de los compañeros ni de la institución".