Se disputa una nueva fecha de la Copa Ciudad Santo Tomé

Este jueves 2 de febrero por la noche se disputará una nueva edición del primer torneo de fútbol local “Copa Ciudad de Santo Tomé” que organiza la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes y Recreación.

La competencia se desarrolla en el Complejo Coliseo, y tiene como objetivo promover el deporte, la convivencia y la integración entre las instituciones locales.

En este marco, este jueves se disputará la cuarta fecha entre los equipos masculinos. Los cruces serán: Don Salvador vs. Atenas, Los Piratitas vs. Independiente y Real Adelina vs. Floresta.

Por último, se jugará la segunda fecha de los equipos femeninos. En esta ocasión, las “Las Gladiadoras”, de la Asociación Santotomesina de Veteranos, se enfrentarán al representativo de Real Adelina Femenino.