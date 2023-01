Novak Djokovic ganó su décimo Open de Australia y vuelve a ser el número uno del mundo

El tenista serbio Novak Djokovic venció este domingo el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-6 (7-5), conquistando el Abierto de Australia 2023.

Así, Djokovic igualó al español Rafael Nadal, que cuenta con 22 Grand Slams, y desde mañana lunes volverá a ser el número 1 del mundo en el tenis masculino.

Tras su décima victoria en este torneo podrá regresar al primer puesto de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), que se publicará el 30 de enero.

El número de Grand Slams de los tres grandes tenistas de la historia: Rafael Nadal cuenta con 22 (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Open de Australia), Novak Djokovic también con 22 (10 Open de Australia, 7 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros), mientras que Roger Federer logró 20 (8 Wimbledon, 6 Open de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros).