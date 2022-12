Camerún dio el batacazo ante Brasil pero no le alcanzó para meterse en octavos

Brasil perdió hoy por 1 a 0 con Camerún, que dio el batacazo pero no pudo evitar quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022, y terminó primero en el Grupo G, por lo que se medirá con Corea del Sur en los octavos de final.

Vincent Aboubakar, en el tiempo de descuento de la segunda parte, convirtió de cabeza el único tanto del partido para que Camerún se lleve una victoria histórica -luego fue expulsado por doble amonestación por sacarse la camiseta en el festejo-, aunque no le alcanzó para superar a Suiza en la tabla de posiciones.

En el primer tiempo, Brasil cumplió con la lógica, aunque sin ser muy superior a su rival y con un equipo en su mayoría alternativo, y tuvo casi todas las chances de gol pero se topó con un gran rendimiento del arquero Devis Epassy, quien se irguió como la figura del partido.

Camerún respondió recién sobre el final de la etapa inicial con un cabezazo de Bryan Mbeumo que obligó a la formidable intervención de Ederson para sostener el cero.

Ya en el complemento, el duelo se emparejó y Brasil estuvo lejos de su mejor versión, mientras que Camerún necesitaba de un milagro para avanzar a octavos pero igualmente se despidió de la Copa del Mundo con una buena imagen, pese a la victoria de Suiza por 3 a 2 sobre Serbia que lo dejó fuera de la próxima instancia.

Los últimos 45 minutos fueron golpe por golpe, con las mejores llegadas para el elenco brasileño, pero los arqueros se encargaron de mantener el marcador en cero hasta los 46 minutos, cuando Aboubakar hizo historia y venció la resistencia de Ederson.

Con este resultado, Brasil igualmente terminó en la cima del Grupo G y se medirá en octavos de final con Corea del Sur, mientras que Suiza finalizó segundo y se enfrentará con Portugal por un lugar en cuartos de final.

Síntesis

Camerún: Devis Epassy, Collins Fai, Enzo Ebosse,Christopher Wooh, Nouhou Tolo, Andre-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde, Nicolas Moumi Ngamaleu, Bryan Mbeumo, Vincent Aboubakar y Eric Maxim Choupo-Moting. DT: Rigobert Song.

Brasil: Ederson; Dani Alves, Éder Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Antony, Rodrygo, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús. DT: Tite.

Goles en el segundo tiempo: 46m. Vincent Aboubakar (C).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Marquinhos por Alex Telles (B) y Bruno Guimarães por Fred (B); 18m. Karl Toko Ekambi por Bryan Mbeumo (C) y Pedro por Gabriel Jesús (B); 22m. Olivier Ntcham por Pierre Kunde (C); 33m. Raphinha por Antony (B); 40m. Jerome Ngom Mbekeli por Moumi Nicolas Ngamaleu (C).

Estadio: Lusail

Árbitro: Ismail Elfath (Marruecos).

Fuente: Noticias Argentinas