Rodrigo De Paul: "El partido con Australia va a ser similar al de Polonia"

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul sostuvo hoy que el partido con Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 será similar al último de la fase de grupos, frente a Polonia, mientras que remarcó que "mañana no hay excusas" pese al poco tiempo de descanso entre los encuentros.

"A Australia ya lo vimos bastante, desde ayer estamos viendo videos. Va a ser similar a Polonia, nos van a dar la pelota pero tienen jugadores por afuera muy rápidos. Seguramente mientras ataquemos tendremos que estar defendiendo, van a tener que hacer un trabajo importante los jugadores del medio hacia atrás. Tenemos que estar muy atentos a no hacer faltas cerca del área"", manifestó sobre el rival de octavos de final.

Y agregó respecto a la seguidilla de encuentros: "Es un caso un poco atípico, solo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así, pero nosotros estamos bien, ya estamos acostumbrados a jugar seguido así que hacemos hincapié en la recuperación. Mañana no hay excusas".

Consultado por su presente en la Copa del Mundo y los cambios en el mediocampo, señaló: "Me sentí cómodo con todos mis compañeros, entrenamos juntos y lo hacemos de una manera que vamos cambiando. En el medio tenemos mucha jerarquía y juventud y tenemos que estar tranquilos porque hay un nivel muy alto".

"Personalmente creo que fui de menor a mayor, pero ahora me encuentro muy bien. El cuerpo técnico me da mucha confianza, jugar los 90 minutos para mí siempre es muy importante. Estoy bien, con mucha fe y con ilusión. Los veo muy bien a mis compañeros, a los que comienzan y a los que entran", añadió.

En referencia al traspié en el debut ante Arabia Saudita, manifestó: "Nos encontramos en una situación a la que no estábamos acostumbrados, hacía mucho tiempo que no perdíamos. Ahí se ve el carácter, qué tipo de grupo somos. Era un momento para que nos levantáramos entre nosotros. Se está viendo que no es una Copa del Mundo fácil, haber comenzado como lo hicimos y terminar primeros del grupo nos da un valor muy importante por cómo reaccionamos. Fueron días duros pero viéndolo hoy, creo que fue positivo".

"Al principio me costó disfrutar el Mundial, sobre todo por el golpe que tuvimos. Con México tampoco, con Polonia un poquito y recién ayer fue el primer día que pude disfrutar. Lo hago a mi manera, supongo que cuando todo termine me llevaré un montón de momentos y le voy a dar más valor a lo que estoy viviendo. Hoy es tanta la responsabilidad, la ilusión y las ganas de hacer felices a los argentinos que no lo permite", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas