Se resistió al robo de su auto y la arrastraron una cuadra

Por Santotomealdia

Un grave hecho de inseguridad ocurrió este jueves en calle Falucho al 2500, a la salida de un jardín maternal. En horas del mediodía, dos delincuentes armados asaltaron a una mujer y le robaron su automóvil.

El episodio ocurrió frente al jardín privado “Estrellitas de Colores” situado sobre Falucho, entre General López y Derqui. “Yo estaba en la puerta del jardín y cuando me bajo viene un vago con un arma, me apuntó y me sacó la llave del auto. Había otra persona con él”, comentó la mujer, en una entrevista con radio LT10.

"Cuando el ladrón se subió al auto, en la desesperación para que no se lo lleve, yo me colgué de la ventana que estaba media abierta. Me arrastraron una cuadra hasta que, al llegar a la esquina me empujaron del cuello y caí al piso", completó.

Finalmente, los delincuentes se llevaron el vehículo, un Forda Ka, de color blanco, del cual no hubo novedades.