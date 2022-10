Palo Oliver manifestó su satisfacción por el traslado de detenidos de la Comisaría 12

El diputado provincial y ex intendente de la ciudad de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, manifestó su satisfacción por el traslado de detenidos que se encontraban alojados en la Comisaría 12, porque “esto es una buena noticia para los vecinos de la repartición policial, ya que la superpoblación carcelaria era un caldo de cultivo para las fugas masivas y los conflictos entre detenidos, los cuales terminaban afectando a los domicilios contiguos”.

Vale la pena recordar que el diputado es autor de diversas iniciativas legislativas mediante las cuales solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial, el urgente traslado de aquellos detenidos que superen el número previsto como capacidad de la Comisaría.

“Será importante que el gobierno provincial asuma el compromiso de no volver a sumar más detenidos en la Comisaría porque, de lo contrario, estaríamos ante un alivio efímero para los vecinos. Si el gobierno no mantiene a la población de la Comisaría 12 en un número que no exceda su capacidad, nada de lo que sucedió hoy tendrá sentido”, finalizó el diputado.