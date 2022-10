El gobierno provincial dio detalles de la oferta presentada a los gremios docentes

La provincia de Santa Fe, a través de la ministra de Educación, Adriana Cantero, y del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, expusieron ante dirigentes sindicales del sector docente una nueva oferta en el ámbito de las negociaciones paritarias que se están llevando adelante.

La propuesta establece la recuperación de actividades pedagógicas, además de la devolución de los descuentos efectuados por días no trabajados y la liquidación del aumento del 12% que fue otorgado al resto de los gremios que aceptaron el ofrecimiento de la provincia, la creación de cargos y otras mejoras en la calidad de la labor docente, siempre y cuando la oferta sea aceptada por las y los trabajadores de la educación.

“El camino para la resolución de los temas entre empleadores y trabajadores es el ámbito del diálogo colectivo. Hoy tuvimos esa instancia con los gremios del sector docente con los que pudimos componer una propuesta para que AMSAFE -el único gremio del sector público provincial que no había aceptado la oferta del gobierno- pueda ponerla nuevamente a consideración de sus afiliados”, expresó Pusineri al término del encuentro.

Respecto de los descuentos efectuados por días no trabajados, el ministro explicó que “la provincia de Santa fe tiene una normativa específica que establece el no pago de los días no trabajados, imparte una instrucción muy clara a todos los ministerios, a todos los organismos para que procedan de esa forma. Esa cuestión fue puesta en discusión y -con un programa de recuperación de actividades educativas- vamos a proceder a la devolución de los días descontados, por planilla complementaria, el día 14 de octubre, siempre que el gremio acepte esta propuesta”.

“El gobierno de la provincia puso sobre la mesa una oferta salarial que es muy buena -agregó el funcionario-. Estos últimos días pudimos conocer las ofertas salariales puestas a consideración de los docentes de otras provincias y desde allí se comienza a mensurar las características de esta oferta que llega al mes de diciembre con un 77% de incremento”. Y agregó: “El 1° de diciembre, a menos de dos meses, vamos a estar sentados nuevamente discutiendo salarios con el sector docente. Es nuestra vocación hacerlo con los números sobre la mesa y sin dilaciones, tal como lo hicimos en setiembre, con la idea de que el poder adquisitivo no se vaya deteriorando por la inflación”.

Por su parte, Cantero manifestó que “la recuperación de los objetivos y la posibilidad de haber debilitado la enseñanza, con la pérdida de la presencialidad, ha sido un objetivo del primer encuentro paritario y del acta que se llevaron los gremios docentes en el encuentro anterior. Ahí se especifica claramente que estando los maestros presentes durante todo el mes de diciembre, hay que tener dictado efectivo de clases hasta el día 23. Igualmente ustedes saben que nosotros venimos siguiendo trayectorias escolares, que las vamos monitoreando, y por eso vamos a estar pensando, como en los años anteriores, los periodos de intensificación pedagógica para los chicos y chicas que debilitan más sus aprendizajes”.

Cantero también subrayó la propuesta del Ministerio de Educación de seguir avanzando con la estabilidad laboral: “Es una condición importantísima porque además de las titularizaciones, que no dejamos nunca de hacer más allá de las medidas de fuerza, vamos a sumar al concurso de ascenso de supervisores, el concurso de ascenso de directivos de toda la trayectoria obligatoria y vamos a retomar concursos que se plantearon hace algunos años y no se llevaron a cabo para el nivel superior. Estas son tres condiciones de incremento de la calidad de la carrera docente, son tres componentes muy importantes de la nueva acta que se propone para ser analizada por todos los docentes porque ésta es una propuesta integral y hay que mirarla con el alcance de la integralidad”, concluyó.

Aspectos principales de la propuesta

Con el compromiso de no realización de medidas de fuerza por parte del personal docente representado por AMSAFE, garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos y proponiendo la recuperación de espacios de enseñanza tendientes a hacer posible el logro de los contenidos fundamentales de cada año/grado, se plantea: