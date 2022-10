Cantero: “Vamos con toda la predisposición para acercar posiciones”

En medio de una nueva protesta de los docentes públicos, este lunes el gobierno provincial retoma la paritaria con Amsafe después de seis días de paro. El gremio que nuclea a los docentes públicos es el único que rechazó la oferta salarial.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, se mostró “predispuesta” y confiada, y separó a la docencia de la dirigencia sindical, cuyo plan de lucha parece atentar contra el diálogo. Reiteró que no se modificará la propuesta salarial y confirmó que el descuento de los días de paro será tema de negociación, como con los otros gremios. El objetivo del gobierno es que los chicos puedan recuperar los contenidos que no se dieron por los 17 días de huelga de agosto y septiembre.

“Vamos con toda la predisposición para acercar posiciones”, sostuvo la ministra en contacto con un programa radial. Pero recordó que la oferta salarial se mantiene: “Es la propuesta que está cobrando el 90 por ciento de los trabajadores de la Provincia”.

La oferta en cuestión supone un 77% de aumento para todo el año: a lo acordado en marzo se sumaba un 31% en tres partes, 20% en septiembre, 7% en octubre y noviembre, y un posterior 5% en diciembre cuando volverán a sentarse de nuevo.

Además, Cantero destacó que los docentes cuenta también con el Boleto Educativo Gratuito, extensiones horarias y titularización de horas cátedras que suman a los sueldos y las oportunidades laborales.

Para la ministra, “Amsafé tiene que resolver de qué manera comunica a sus bases las propuestas que abordamos en las paritarias para que las pueden discutir en su integralidad”. En tal sentido señaló porca "claridad" hacia la bases de parte de una dirigencia sindical “irreductible”; recordó que el rechazo a la oferta que sí aceptaron los docentes privados, los estatales y los médicos, fue votada con un margen muy estrecho.

Criticó tal “reacción desmedida, cuando uno dice que quiere sentarse en una mesa de diálogo para construir acuerdo”, pero aseguró que “confío en los maestros”.

“Algunos dirigentes sindicales son irreductibles y no me sorprende, pero creo que muchos docentes han estado pensando otra cosa”, señaló.

Consultada sobre el descuento de los días de paro, aseguró “que va a ser un tema de la mesa de dialogo”: “A todos los docentes les propusimos un modo de recuperación de los servicios no prestados y a cambio de esto, la devolución del importe de los días no trabajados. Ya que los docentes deben estar en las escuelas hasta el 30 de diciembre (la idea es) que se dieran clases efectivas hasta el 23” para recuperar los contenidos no dados durante las huelgas.

