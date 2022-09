Argentina se enfrenta a Honduras pensando en Qatar 2022

La Selección Argentina de fútbol se enfrentará hoy a Honduras en un encuentro de carácter amistoso que se llevará a cabo en los Estados Unidos, en la que será la última ventana FIFA en la previa del Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami, desde las 21 y será televisado en directo por la señal deportiva TyC Sports.

Argentina llega a este partido con su racha de 33 partidos sin derrotas, la cual incluye 21 victorias y 12 empates, e intentará extender su invicto en la previa a la Copa del Mundo.

Para enfrentar a Honduras, el técnico Lionel Scaloni planeó utilizar a su equipo de gala, pero la molestia física de Giovani Lo Celso y el retraso de Cristian "Cuti" Romero -quien no pudo viajar por falta de visa al igual que Lisandro Martínez-, no le permitirá repetir el once ideal y quienes irán desde el arranque son Enzo Fernández, que tendrá su debut absoluto, y Germán Pezzella, respectivamente.

El resto del equipo saldrá de memoria, ya que Emiliano "Dibu" Martínez estará en el arco, mientras que Nahuel Molina, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico compondrán la defensa junto a Pezzella.

En el mediocampo estará Fernández, actual jugador del Benfica, quien será acompañado por Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Además, la delantera tendrá su tridente de lujo con la presencia del astro Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez, quien es el vigente goleador del ciclo Scaloni en el combinado nacional.

Por su parte, Honduras salió última en el octagonal final de las Eliminatorias de la CONCACAF con 4 puntos y no clasificó a la Copa del Mundo tras el pobre saldo de cuatro empates y 10 derrotas, en las que apenas convirtió siete goles y recibió 26.



Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edricl Menjívar; Carlos Meléndez, Denil Maldonado, Maylor Núñez, Getsel Montes; Germán Mejía, Edwin Solano, Andy Najar, Joseph Rosales; Clayvin Zúniga y Romell Quioto. DT: DIego Vázquez.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Hora de inicio: 21.

TV: TyC Sports.

Fuente: Noticias Argentinas