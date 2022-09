FESTRAM denuncia que intendentes del PJ "hicieron caer el acuerdo" de aumento salarial

En el marco de las negociaciones paritarias, los trabajadores municipales nucleados en Festram habían aceptado la propuesta de un segundo aumento salarial del 35%.

El cronograma de aumentos propuesto consistía en un incremento del 13% para el mes de septiembre sobre la escala salarial vigente, 8% para el mes de octubre y 9% para el mes de noviembre. En tanto, el aumento para diciembre será del 5% con cláusula de revisión el día 15 del mes. A partir de esto, el aumento salarial anual iba a llegar al 81%, ya que en marzo de 2022 ya se había acordado un aumento salarial del 46% hasta agosto pasado.

Si bien el acta había sido redactada, en la noche de este lunes se dio a conocer que no fue firmada. A través de un comunicado, desde Festram expresaron que "después de más de cuatro horas de negociación y cuando se iba a firmar el acta de acuerdo, llegó una orden por la cual los Paritarios Representantes de los Intendentes Peronistas se negaron a hacerlo". Asimismo, añadieron que "los dirigentes de FESTRAM han decidido quedarse en Casa de Gobierno hasta que se firme lo acordado".

La situación "es una verguenza"

El secretario general de ASTEOM e integrante paritario de la comisión directiva de Festram, Mauricio Herzog, señaló que "luego de más de dos horas de discusión con los intendentes y tras llegar a un acuerdo de palabra, llegó una orden de parte del sector peronista en el cual los intendentes de ese sector no firmaron el acta, se retiraron y estuvimos una hora y media esperando que vuelvan a firmar y, al no tener la firma de ellos, otros intendentes no quisieron firmarla".

En esa línea, remarcó que la situación “es una vergüenza” porque “dieron una muestra penosa y faltaron el respeto a otros intendentes que tenían la voluntad de firmar el acta”.

Sobre el porcentaje de aumento que iban a recibir, sostuvo que “la discusión central fue siempre hacer la comparación con las distintas paritarias, nosotros volvimos a repetir lo que decimos siempre, que nuestra paritaria tiene su impronta. Cuando nos pusimos de acuerdo en el incremento, se echaron atrás los representantes de los intendentes de Esperanza y Reconquista y luego de eso no quisieron firmar otros cuatro intendentes de Cambiemos y el Socialismo”.

“Convocaremos a un plenario de urgencia. Si este acuerdo no se respeta, vamos a redoblar la apuesta y vamos a ir por un porcentaje mayor”, sentenció.