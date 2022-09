Tras el rechazo de la propuesta salarial por parte de AMSAFE, el gobierno provincial ratificó que descontará los días de paro a los docentes de la educación pública.

Al respecto, Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo de Santa Fe, sostuvo que "no se van a liquidar los aumentos establecidos y se va a comenzar con los descuentos de los días no trabajados durante el mes de agosto de este año". Asimismo indicó que "la propuesta del gobierno es la que se conoce. Esta propuesta fue aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial, de manera tal que no va a sufrir modificación alguna".

En tanto, afirmó que "las medidas de fuerza que se hayan dispuesto por el gremio de AMSAFE corre por exclusiva responsabilidad de quienes las dispusieron y las llevaron adelante" y aseveró que los docentes "tendrán que dar las explicaciones correspondientes al conjunto de la sociedad y, particularmente, a los alumnos, alumnas y padres de los chicos que concurren a esos establecimientos".

Por último, Pusineri subrayó que "en función de lo que veníamos señalando, anticipando y haciéndoles conocer a cada uno de los gremios, para aquellos que aceptaron la propuesta salarial, con los haberes del mes de septiembre se van a empezar a liquidar los aumentos propuestos".

Además, "al haberse introducido una cláusula referida a la recuperación de los días en los que se realizaron las medidas de fuerza, no se van a descontar los días en los cuales no se prestó servicio en función de las medidas dispuestas por los gremios".