Nuevo puente: "Estamos trabajando para que la obra esté en el Presupuesto 2023"

La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe continúa en la agenda del gobierno nacional. Así lo indicó este jueves Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.

"Esa es una obra que conversamos y trabajamos con el gobernador en todo este tiempo. Los legisladores de Santa Fe hicieron gestiones para incorporarlo en el Presupuesto, que después no se aprobó”, indicó en diálogo con el medio radial Aire de Santa Fe.

En esa línea recordó que “esas obras se cayeron” y ahora, “estamos tratando de ver la posibilidad, seguramente, de preparar todos los aspectos técnicos y presupuestarios para la elevación del Presupuesto 2023"”.

El funcionario resaltó que ese tipo de obras son “importantes” y “presupuestariamente muy significativas”. Pero -destacó- “lo importante es que nosotros las tengamos avaladas en el Presupuesto nacional para que nos permita empezar con la licitación por etapas o con las obras viales complementarias que hacen de soporte”.

“Ahí queremos ser muy cuidadosos”, sostuvo Katopodis. “Cuando el gobernador gobernador tiene la decisión que esa obra esté en el Presupuesto 2023. Una vez que se incluya y se apruebe, podemos avanzar con algún anuncio más claro”, sentenció.

Otra de las obras que figura en el plan nacional de obras es la conexión vial de Santa Fe con Paraná. Ante la inquietud, el funcionario señaló: “Tenemos que definir cuáles de los dos puentes, cual es el que más necesario y estratégico es para el desarrollo de la provincia”.

“Gobernar es fijar siempre prioridades. Estamos avanzando con el de Santo Tomé y en paralelo seguimos con todos los proyectos, buscando financiamiento y encontrando el momento indicado para poder avanzar”, detalló.

Por otra parte, Katopodis afirmó: “Queremos ser cuidadosos, no queremos plantear proyectos que todavía no estén en un nivel de concreción. La gente no quiere escuchar más anuncios”.

“Cuando fue el presidente a realizar anuncios a la ciudad de Santa Fe e iniciamos la obra del acueducto de Santa Fe y Rosario, lo hicimos una vez que las máquinas funcionaban. Fue un pedido especial del gobernador, que nos pidió que sea así”, concluyó.