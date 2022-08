Qüesta lamentó la negativa del gobierno provincial al pedido de una guardia pediátrica para la ciudad

La intendenta Daniela Qüesta manifestó su “profunda decepción” ante la negativa del gobierno provincial a incorporar una guardia pediátrica en el ámbito del Hospital SAMCo “Dr. Ricardo Nanzer”, pedido que fuera elevado por la Municipalidad días atrás.

“Lamentamos la celeridad y la contundencia con la que se determinó el rechazo a este reclamo histórico que no es de un gobierno municipal, sino de miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se preocupan por la salud de sus hijos”, expresó la mandataria.

Qüesta también sostuvo que “es desalentador que la respuesta haya sido comunicada por un funcionario provincial desde un programa de radio, sin que se nos haya convocado a una reunión para tratar el tema, ni darnos la posibilidad de exponer nuestros argumentos y trabajar conjuntamente, como lo habíamos solicitado”.

Al respecto, la intendenta insistió en que “Santo Tomé debe ser acompañada desde la Provincia con infraestructura y servicios acordes al crecimiento de una ciudad que ya cuenta con cerca de 90 mil habitantes”.

“No podemos aceptar que nos respondan con estadísticas y se nos diga que la demanda no es suficiente. En primer lugar porque no se trata de números sino de personas. Y en segundo lugar porque está claro que si no hay demanda es porque los santotomesinos y las santotomesinas no recurren a un servicio que saben que no existe, por lo que ante una urgencia se dirigen directamente a Santa Fe”, se explayó Qüesta.

En este sentido, la titular del gobierno municipal sostuvo que “esta decisión perjudica particularmente a las personas de menores recursos por la dificultad del traslado y el gasto de transporte que deben afrontar para llegar al Hospital de Niños de Santa Fe”.

“No vamos a quedarnos con este rechazo, sino que vamos a seguir insistiendo hasta tener una respuesta favorable de parte de la Provincia”, afirmó Daniela Qüesta.

“Estamos convencidos de que la salud de nuestros niños y niñas debe ser una prioridad. Por eso, vamos a continuar reclamando tal como lo hacemos con otros temas que dependen de la voluntad política del gobierno provincial, como la llegada de mayor equipamiento y personal para la Policía, las mejoras edilicias en las comisarías y la finalización de obras públicas claves para Santo Tomé como el Plan de Hábitat y el centro de salud de Las Vegas”, finalizó.