Colón fue un cúmulo de errores y perdió ante Barracas Central

Colón buscaba ante Barracas Central este domingo, una victoria que le permita mejorar su situación en la Liga Profesional por la 16ª fecha. Pero no solo que perdió 1-0 por el gol en contra de Paolo Goltz a los 35' del primer tiempo, sino que mostró una pobre imagen. El partido en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia se jugó con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El Guapo salió a quemar las naves de entrada, metiendo mucha gente en campo de Colón y arrinconándolo rápidamente contra su arco. Valenzuela se hamacó de derecha a izquierda, mandó un central al área y deparó en dos intentos claros del local que no fueron gol por los oportunos cruces de los defensores santafesinos, que renegaron para despejarla. Primer sofocón en el inicio.

Un Sabalero que no podía acomodarse en los 10', con un Chiche Valenzuela que se volcaba por la derecha y le daba varios problemas al pibe Ojeda, que ya había cometido varias infracciones. Colón parado esperando para salir en largo para Wanchope Ábila. El visitante era disputado en el medio, con los santafesinos tratando de equiparar las cosas, por ahora sin llevar peligro.

Pero Barracas Central era mejor y casi marca el primero a los 15' con un tipo de Pablo Mouche que pasó besando el palo, tras una buena acción colectiva. Colón trabaja más de lo esperado. Pero un minuto después, Sepúlveda demandó de una buena tapada de Nacho Chicco. Ya merecía el 1-0 ante la pasividad del Rojinegro.

Hasta que a los 20' llegó la acción más concreta de Colón, con una contra que comandó Bernardi y terminó en los pies de Farías, que se demoró un remató al cuerpo de un rival. Muy buena, pero mal definida. Dejó pasar una valiosa oportunidad. Más allá de que todo se emparejó, Colón no tenía a un enchufado Farías y sufría el manejo de Chiche Valenzuela, al que no podía tomar.

A partir de ahí, Colón fue tomando más confianza y le dividía la pelota a Barracas, que mostraba falencias defensivas. Pero Barracas Central venía avisando y a los 35' aprovechó una mala cobertura en defensa tras un centro y el cabezazo de Ferreyra se desvió en Goltz, para poner las cosas 1-0.

Algo que se veía venir, ya que Colón solo había pateado una vez al arco, a través de un tiro libre de Pulga Rodríguez. Así se diluyó el primer acto, con el 1-0 del Guapo, que era más que el visitante.

El segundo tiempo

Para el complemento, Chupete Marini no metió variantes, tratando solo de modificar algunas posiciones. Sin embargo, al minuto casi Barracas Central le aplica otro golpe, de no ser desviado el cabezazo de Sepúlveda, que durmió a Nacho Chicco en el área chica. El inicio fue como el igual que el acto inicial y no era buen síntoma para los santafesinos.

Colón no encontraba el pase necesario en los tres cuartos y por eso, no tenía opciones de gol, que se le daba a la inversa en su arco: Barracas Central le llevaba peligro y estaba más cerca del segundo que el visitante del empate. Primero con un tiro de Mater y luego con otro intento de Valenzuela que pasó cerca. Lo mejor que le pasaba al Sabalero era que perdía solo 1-0.

Llegó una para el Sabalero, con un tiro libre que sacó el arquero Arce, pero fue solo un espejismo, porque atrás el equipo era un desastre. En tres minutos el Guapo le creó cuatro situaciones en fila, haciendo otra vez figuras a Nacho Chicco. No lo perdonaba y quedaba mucho por delante.

A los 25' Colón casi que sorprende, con una asistencia de Farías para Bernardi que, solo ante Arce, definió desviado. Clarísima para un empate milagroso por cómo estaba el asunto. Marini metió mano en el equipo y mandó a la cancha a Santiago Pierotti por un flojo Perlaza.

En el partido podía pasar cualquier cosa. Con el 1-0, las esperanzas de Colón estaban, algo que inquietaba a Barracas Central que era muy superior, pero no lo podía liquidar. Final incierto en el Chiqui Tapia. A la cancha Rafael Delgado y Tomás Sandoval para ir con lo último que le quedaba. Pero esto no alcanzó llegó el pitazo final del árbitro, para decretar otra caída de Colón de visitante, que mostró las mismas falencias de siempre.

Fuente: LT10