“La gente de Las Vegas no puede seguir viviendo así”

Luego de la manifestación de los vecinos de barrio Las Vegas llevada a cabo días atrás, el pastor Luis Soberal, pastor de la Iglesia Evangélica Eben Ezer aseguró que la instalación de un destacamento policial, tal como prometieron las autoridades provinciales, no será la solución para los problemas del barrio. El referente social aseguró que los vecinos viven atemorizados por una banda de entre 80 y 90 delincuentes que cometen todo tipo de hechos delictivos a diario. Quienes viven en el lugar, no viven en paz.

En diálogo con Santotoméaldía, Soberal manifestó: “Cuando Gendarmería estaba presente en el barrio, había menguado muchísimo la inseguridad, después comenzaron nuevamente a formarse estas bandas de chicos que no dejan tranquila a la gente que vive en el lugar”.

Asimismo, sostuvo que luego de que los vecinos realizaran el corte en la Ruta 19 recibieron amenazas de los delincuentes de la zona. “Los vecinos no pueden dejar las casas solas porque les roban. Este lunes hubo un corte en Ruta 19 y las autoridades les dieron a los vecinos la esperanza de que nuevamente se realicen patrullajes en la zona”, señaló.

Por otro lado, indicó que sufrió un intento de robo en las instalaciones de la Iglesia. “Ayer a la madrugada nos intentaron robar, el móvil policial tardó 40 minutos. Tuvimos que ir nosotros con mi esposa a hacer frente a la situación. Días atrás también robaron en la escuela”, relató y subrayó: “Ya no hay respeto por nada, no hay quien pueda salvarse de quienes decidan robar”.

“Estamos en un momento muy difícil en el que requerimos la ayuda de las autoridades, especialmente del área de Seguridad de la provincia para que dispongan un dispositivo de seguridad para que la gente pueda vivir en paz, porque no pueden salir a ningún lado”, afirmó el pastor.

“Es tremendo lo que está pasando acá, la mayoría de los asaltantes son menores. Alguien los manda para que si son atrapados, no sean detenidos”, remarcó.

El destacamento policial no será la solución al problema

Soberal sostuvo que la instalación de un destacamento policial, tal como prometieron las autoridades provinciales, no va a ser la solución para los problemas de inseguridad que afectan a Las Vegas.

“El destacamento no fue nunca bueno en ningún lado. Los policías no tienen medios para salir de manera urgente en caso de que pase algo. Si pasa un problema a cinco cuadras, no pueden ir, porque no pueden dejar el destacamento solo”, señaló.

Además, manifestó que “lo que se necesita es más patrullaje y más efectivos que no tengan convivencia con los delincuentes”.

“Ahora hay una sola banda monopólica que han tomado casas, echado a vecinos… hacen lo que quieren porque son un grupo de entre 80 y 90 personas que están distribuidos por todo el barrio”, indicó.

Barrio de trabajadores

Soberal también hizo hincapié en que la mayoría de las personas que viven en barrio Las Vegas son trabajadores que no merece vivir de la forma en que lo están haciendo.

“Un 90% de las personas que viven en el barrio, somos gente buena que trabajamos y somos honrados y hay un 10% que hace que Las Vegas sea la peor porquería que hay”, subrayó.

“Esperamos que estos reclamos lleguen a los oídos de los funcionarios y hagan lo que tienen que hacer y nos puedan ofrecer mayor seguridad”, concluyó.