Cambio de horario para el encuentro entre Newells y Colón

Colón necesita una revancha inmediata luego de la derrota dolorosa que sufrió ante Independiente por 3 a 0. Para ello deberá esperar hasta el domingo, donde visitará a Newell's en el Marcelo Bielsa. Este encuentro se vio modificado en su horario, por cuestiones de seguridad la Liga profesional informó que cambió el horario de Independiente River.

Independiente, que atraviesa una delicada crisis tanto deportiva como institucional, ya piensa en su próxima presentación en condición de local: el clásico contra River, por la fecha 12 de la Liga Profesional, que se disputará el domingo 7 de agosto. Después de mucha incertidumbre sobre la sede y la posibilidad de que haya público, quedó todo confirmado.

Por esta razón Colón visitará a Newells desde las 20 horas en Rosario.

El Sabalero vuelve a perder al Pulga Rodríguez

El tucumano, quien salió a poco del final en la derrota de Colón frente a Independiente, sufrió un desgarro en el gemelo derecho de bajo grado, aunque eso lo mantendrá alejado de las canchas por varios días.

Con 37 años el físico comienza a pasarle factura por una catarata de partidos que tuvo el equipo y con una agenda bastante agitada. El domingo 7, los de Sergio Rondina visitarán a Newell's. El jueves 11 llegará Arsenal al Brigadier López. Ya por la 14ª fecha, el martes 16 de agosto, Colón enfrentará a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

El sábado 20 de agosto llegará Tigre a Santa Fe, con lo cual como mínimo esos cuatro compromisos no los jugará y luego deberá evaluar, el cuerpo técnico y médico, su evolución para saber si el Huevo lo podrá contar cuando el fin de semana del 28 agosto (aún no está fixturado), Colón tenga que ir a la cancha de All Boys para visitar a Barracas Central.