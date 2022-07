Más de 1.000 policías custodiarán el clásico rosarino

Un total de 1.032 efectivos de la polícía de la provincia de Santa Fe custodiarán el clásico entre Rosario Central y Newell's del jueves a las 16.30 en el Gigante de Arroyito, informó en la mañana de este lunes el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna.



El funcionario provincial se reunió con el vicepresidente primero de Central, Ricardo Carloni, y con el presidente de Newell's, Ignacio Astore, para ultimar los detalles del dispositivo.



El predio de Central en la ciudad de Arroyo Seco, donde se concentra y se entrena el plantel profesional, permanecerá cerrado a los socios y al público desde hoy y hasta el jueves, en el marco del operativo de seguridad.



Por su parte, 180 efectivos de la policía santafesina custodiarán desde las 16.00 de hoy a los simpatizantes de Newell's que participarán desde las 18 del tradicional banderazo en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia, una concentración que organizan en la previa de los clásicos.



"El aforo del estadio de Central fue habilitado en su totalidad, es decir que habrá unos 39.600 espectadores, luego de que los dirigentes locales decidieron dejar libre un diez por ciento de la capacidad", declaró el Secretario de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Marcos Romero.



En las 24 horas anteriores al clásico el operativo contemplará el cierre de los diez predios de Central y de los tres de Newell's, así como la custodia de ambos planteles en los trayectos desde las concentraciones hasta el estadio Gigante de Arroyito.



El vicepresidente "canalla", Ricardo Carloni, declaró luego del encuentro: "Central otorgó y vendió a sus socios la totalidad de las entradas disponibles, el estadio se abrirá tres horas antes del partido, así que les pedimos que vayan antes para evitar inconvenientes".



Por su parte, Astore reconoció: "No hemos pedido entradas visitantes porque sabíamos que no íbamos a disponer; es un partido de fútbol, algo muy importante para nosotros y para la ciudad, y esperamos que afuera todo transcurra con tranquilidad, algo que no sólo depende de los clubes sino de la provincia y de la ciudad".

