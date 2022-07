Se registró un hecho de violencia en la Secretaría de Niñez

Los trabajadores de la Dirección de Niñez, adolescencia y familia vivieron un hecho de zozobra ante el ingreso de una persona en estado de extrema violencia y además armada.

A través de un comunicado, desde UPCN señalaron que "los casos que se tratan en dicha dirección son cada vez más complejos dada la situación social que se vive actualmente".

"Los familiares involucrados en las intervenciones que realizan los trabajadores, no entienden, en muchos casos, la gravedad de la situación a la que son sometidos integrantes de esas familias y actúan de forma violenta contra los compañeros que deben tratar de resguardar al involucrado que es objeto de violencia", agregaron.

"No es algo extemporáneo ni poco habitual, las situaciones desagradables que se viven en la dependencia. Los trabajadores se encuentran en un estado de absoluta indefensión debido a que no existe guardia policial que pueda prevenir hechos no deseados", indicaron.

En otro tramo, señalaron que "por esta razón los compañeros afiliados a U.P.C.N. dirigieron una nota a la secretaria del organismo, Sra. Patricia Chialvo con el objeto de que se arbitren los medios de contar con personal policial durante toda la jornada laboral dentro del edificio con el objeto de resguardar vidas y bienes".

"Si bien la secretaria ha elevado el pedido respectivo al Ministro, Danilo Capitani para su pronta resolución, la U.P.C.N. espera que en el curso de la semana la situación se resuelva para que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas en forma normal y no tengan temor de lo que sucede dentro del edificio o al salir que algún violento los este esperando para tomar represalias", concluyeron.