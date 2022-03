El concejal Rey Leyes entregó un reconocimiento a integrantes actuales y fundadoras del EICo

Por Santotomealdia

El concejal del Partido Demócrata Progresista Guillermo Rey Leyes entrego este jueves un reconocimiento a integrantes actuales y fundadoras del Equipo Interdisciplinario Comunitario (EICo), organismo que funciona en nuestra ciudad bajo la órbita de la Municipalidad de Santo Tomé. La distinción se realizó en el marco de una sesión especial del Concejo Municipal realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El Equipo Interdisciplinario Comunitario de Santo Tomé comenzó a funcionar en el año 1982 y surgió “como un programa de trabajo interdisciplinario, interviniendo en su desarrollo organismos gubernamentales y no, como sectores de Salud, Educación entre otros”, recordó el legislador local.

Seguidamente, Rey Leyes remarcó que el objetivo del EICo fue atender “la necesidad de la comunidad, especialmente en niños en situación de vulnerabilidad, que no contaban con un espacio de atención y contención ante problemas de aprendizaje, emocionales, conductuales, de lenguaje y demás, dentro de la ciudad, que no podían acceder a un tratamiento profesional de forma particular, por no contar con recursos económicos o ante la falta de cobertura social”.

“El principal accionar y objetivo es el diagnóstico y tratamiento desde una perspectiva interdisciplinaria, con asistencia clínica individual y familiar. Realizando además tareas de prevención y promoción de la salud a nivel interinstitucional y comunitario”, agregó.

Luego, el concejal del PDP recordó que actualmente las profesionales en las distintas disciplinas y especialidades, hacen un trabajo de campo dando prioridad a niños, niñas y adolescentes de entre 4 a 16 años de edad, que no posean recursos o se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Mujeres destacadas

Las profesionales mujeres que conformaron el primer Equipo Interdisciplinario Comunitario hace 40 años y fueron reconocidas este jueves son Dra. EDITH REINARES; Psicóloga RUTH REINARES; Psicopedagoga LILIAN GALIANO; Psicopedagoga MIRTA ZANIBONI DE CUAINI; y Psicopedagoga MARÍA CONCEPCIÓN MOTA.

Además, en el mismo acto fueron distinguidas las profesionales que actualmente conforman el EICo: Psicopedagoga Lic. MARÍA CLAUDIA COMBETTO; Terapista Ocupacional Lic. MÓNICA HOLMANN; Lic. MILAGROS ESCHOYEZ; Psicopedagoga Lic. MARÍA CECILIA DEPAOLO; Psicóloga EVANGELINA LASSO; y Psicóloga ANDREA SOLARI.

Pioneras

Guillermo Rey Leyes recordó que “el EICo, fue el primer equipo interdisciplinario en constituirse en toda la Provincia de Santa Fe, hace 40 años, siendo el mismo inspirador de muchos otros, alrededor de 48 equipos más fueron creados, siendo el de nuestra ciudad uno de los pocos que se mantuvo en el tiempo de forma ininterrumpida”.

Además, mencionó que “los profesionales fundadores de las distintas disciplinas trabajaron durante los primeros años ad honorem, hasta la sanción de la Ordenanza Nº 1240 del año 1985, donde el Ejecutivo Municipal asignó partidas presupuestarias”.