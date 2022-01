Clemente: "Es necesario plantear el esquema burbuja nuevamente"

Carlos Clemente propuso volver a aplicar el sistema de burbujas para el ámbito laboral en lo inmediato, "mucho más para los próximos dos meses".



“Que el tiempo no nos corra, tenemos el ejemplo de la Empresa Provincial de la Energía que tiene mas de 150 empleados aislados según la propia empresa, por lo cuál la atención administrativa y de reclamos técnicos se ve diezmada", expresó el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

"Según los especialistas el pico de los contagios será más adelante, si bien vemos como la curva asciende", sostuvo. De todos modos, existe optimismo con respecto a la cepa Ómicron: "Esta cepa no es tan agresiva para aquellos que están vacunados y además tiene un período de recuperación corto. Si bien el número de casos es superior hay menos muertes. Los internados son aquellos que no están vacunados o tienen una dosis", agregó.

A su vez, Clemente indicó que "en el mundo médico se habla de un pico entre febrero y marzo, luego de las vacaciones y de darse un confinamiento leve, creo que con una semana o diez días debiera ser suficiente para cortar el ciclo de contagios".

"Hay que revisar los padrones e invitar, llamar y convencer a quienes no se han vacunado, es un trabajo arduo, pero es necesario hacerlo. De manera territorial, digital, o con los mencionados padrones y llevar a cabo ese esfuerzo de conciencia en quienes no recibieron la primera dosis, por los motivos que fuesen. Mucho mas en el centro-norte de la provincia, en lugares que no son fáciles de acceso y Salud lleva adelante algo muy difícil, tratando de estar en cada lugar de la bota santafesina", resaltó.

Para finalizar, Clemente llamó a "seguir cuidándose, reforzando los protocolos emitidos por el gobierno, no bajar los brazos, y que entre todos, cada día sea un paso adelante".