Corach: "El presupuesto es una necesidad del pueblo santafesino que nos pide planificación, gestión y soluciones"

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, se refirió a la postergación del tratamiento de la Ley de Presupuesto 2022 por parte de la Cámara de Diputados de la provincia. Al respecto, el ministro mencionó que “por supuesto la ley de presupuesto se presta a discusiones, debates y puntos de vista políticos e ideológicos en tensión pero no debemos perder de vista que se trata de la herramienta indispensable para gestionar los recursos de todas y todos los santafesinos”.

En ese sentido, Corach añadió que “el presupuesto no es solo indispensable para este gobierno, es también -y fundamentalmente- una necesidad del pueblo santafesino que nos pide planificación, gestión y soluciones para los problemas y también para los proyectos y obras que hacen a su calidad de vida”.

“Tenemos que volver a insistir – continuó. Los debates y el ansia por el posicionamiento personal no deben tapar nuestra responsabilidad primordial como representantes que es procurar que desde el gobierno se pueda gestionar sin trabas aquello que la gente pide, vota y demanda. No nos cansamos de decirlo: el presupuesto tiene la planificación y la previsión de obras y acciones que la gente espera desde hace mucho, y lo hace confiando en las formas, los consensos y los valores de la democracia que supimos conseguir. En este sentido, nos parece irresponsable la actitud de quienes privan al gobierno de lo elemental para ejercer sus funciones. Porque esto no es algo que impacta en la Casa de gobierno, sino que impacta de lleno en la vida y el porvenir de nuestros 365 municipios y comunas”, reclamó.

Luego, el ministro criticó a la oposición remarcando que “es tiempo de parar con las trabas al gobierno. Insisten con una discrecionalidad en la asignación de recursos que me tocó demostrar era falsa, en una interpelación que organizaron como acto de campaña” y, por el otro, “no ratifican el consenso fiscal firmado por el gobernador pero dicen que quieren colaborar”.

“Por más que uno haga fuerza por verla, esa colaboración no aparece. Más bien todo lo contrario. Y ahora nos niegan tener presupuesto: es, una vez más, la especulación política en su máxima expresión y no se puede andar especulando con una herramienta crítica como esta”, añadió.

Por último, el funcionario provincial insistió en que “si miramos al radicalismo, sus senadores votaron este presupuesto y los diputados ni siquiera lo trataron. Es la especulación en su máxima expresión. Y no se puede andar especulando con una herramienta crítica como esta. Ha llegado la hora de que algunos miembros de la oposición escuchen a la gente y sus preocupaciones, se hagan cargo de su rol y dejen atrás la campaña permanente”, concluyó.