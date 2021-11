Unión va por la victoria que lo meta en la Copa Sudamericana

Unión tiene este lunes una oportunidad inmejorable de quedar bien posicionado para ingresar a la Copa Sudamericana 2022, cuando reciba, a partir de las 17, a Atlético Tucumán en el estadio 15 de Abril con el arbitraje de Nazareno Aresa y televización de Fox Sports Premium.

Es que si bien a la par jugará Racing, apenas Rosario Central empató, mientras que la derrota de Gimnasia (LP) le abre un lindo escenario a la formación de Gustavo Munúa, más allá de que Argentinos, con el éxito ante el Lobo, lo pasó por una unidad.

Tras recuperarse de dos caídas en fila, el Tatengue aspira a un sprint ganador en el final del torneo para volver al torneo continental que ya disputó en 2019 y 2020. Atlético será su primera final este lunes y luego vendrán Central Córdoba en Santiago del Estero y el Clásico ante Colón, de local, en la última fecha.

El Decano llega con Martín Anastacio como DT interino tras la salida de Pablo Guiñazú, segundo entrenador que se marchó de Tucumán en la actual LPF tras Omar De Felippe.

Con un acumulado de cuatro derrotas consecutivas y seis fechas sin ganar, el mal clima en Atlético se agravó el sábado por un acto de indisciplina de los futbolistas Franco Mussis y Matías Orihuela, quienes abandonaron el entrenamiento luego de ser reemplazados en el ensayo futbolístico.

Anastacio, entonces, no los convocó para viajar a Santa Fe, donde el equipo volverá a presentarse el viernes ante Colón. Mussis reconoció su error: "Antes que nada quería pedirles públicamente mis disculpas a todos aquellos que sintieron que le he faltado el respeto al club, al haberme retirado antes de la práctica. El hecho de querer jugar siempre y más en estos momentos me hizo equivocarme al querer irme antes", escribió en redes sociales.

Probables formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Ezequiel Roldán, Juan Portillo y Gastón González; Nicolás Cordero y Juan Manuel García. DT: Gustavo Munúa.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Leonardo Heredia; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Martín Anastacio.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: 15 de Abril

Hora de inicio: 17 horas

Televisa: Fox Sports Premium.

Fuente: UNO Santa Fe