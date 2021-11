Djokovic ganó el título en París y rompió un nuevo récord

Novak Djokovic superó por 4-6, 6-3 y 6-3 al ruso y número 2 del mundo, Daniil Medvedev, y obtuvo su quinto título en la temporada. Además, obtuvo su sexta corona en el Masters 1000 de París y superó a Nadal como máximo ganador en este tipo de torneos (ambos compartían la marca con 36 cada uno).

El partido comenzó con el pie izquierdo para el serbio, que arrancó incómodo y cometiendo una gran cantidad de errores no forzados, mientras que su rival le aguantaba el ritmo y prácticamente no erraba pelotas. De esta manera, forzó a Djokovic a cometer una docena de errores no forzados en el primer set, que terminó 6-4 para Medvedev.

En la segunda manga se vio a Djokovic con otra actitud. Comenzó a intentar sorprender a su rival utilizando mucho el recurso del saque y volea, mientras que se puso más firme desde el fondo. De esta manera, consiguió una rápida ventaja para colocarse 4-1. Dicho quiebre le bastó para llevarse el segundo parcial por 6-3 y mandar el partido al set definitivo.

La última manga comenzó muy pareja y con ambos jugadores demostrando por qué son los dos mejores del mundo. Se mantuvieron igualados en el marcador hasta el 2 iguales, pero en el quinto juego Djokovic consiguió el tan ansiado quiebre y luego volvería a quebrar para colocarse 5-2 y con el saque para cerrar el partido.

Allí fue cuando Medvedev tuvo una leve reacción que le permitió quebrar y colocarse 5-3 abajo, pero después el número 1 del mundo tuvo un impecable game de devolución y cerró el partido con una derecha paralela inalcanzable para el ruso, quien fue su verdugo en la final del US Open.

Finalmente fue triunfo para Djokovic por 4-6, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 15 minutos de juego. Tal vez el dato que explica la remontada del serbio fue la cantidad de veces que subió a la red: fueron 36 en total, mientras que ganó 27 de aquellos puntos (el 75%).

La temporada ATP ya está llegando a su fin. Solo queda el ATP de Estocolmo, que se disputará la semana que viene, y luego el Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. En esta ocasión, los clasificados al torneo de fin de año que se jugará por primera vez en Turín, Italia, son: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz y Casper Ruud.

Por otra parte, también se llevará a cabo el Next Gen ATP Finals en Milán (del 9 al 13 de noviembre), que contará con la presencia de los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez.

Un nuevo récord para Djokovic:

Este sábado, el serbio superó en un parejísimo partido al polaco Hubert Hurkacz, lo que le permitió terminar la temporada como número 1 del mundo y convertirse en el primero de la historia que lo hace en 7 ocasiones (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021). En dicho rubro se encontraba igualado en 6 con el estadounidense Pete Sampras.

Este año también había sido el primer tenista masculino en ganar dos veces cada Grand Slam y también superó a Roger Federer en semanas en la cima del ránking.

Ahora también es el máximo ganador de Masters 1000, ya que con el de hoy superó los 36 de Rafael Nadal.

Fuente: Noticias Argentinas