Un tribunal británico declaró culpable al empresario que organizó vuelo de Emiliano Sala

David Henderson, el empresario británico que organizó el vuelo que mató al futbolista argentino Emiliano Sala, fue declarado culpable en el tribunal de Cardiff, en Gales, de poner en peligro la seguridad del avión.



Henderson, de 67 años, fue acusado de no seguir las normas de seguridad que llevaron a la muerte de Sala, de 28 años y del piloto David Ibbotson de 59, cuando su avión se estrelló en el Canal de la Mancha en un vuelo que se dirigía a la ciudad francesa de Nantes a Cardiff el 21 de enero de 2019.



El empresario negó haber actuado de manera imprudente o negligente que pudiera poner en peligro la nave, pero el jurado lo declaró culpable de los cargos en su contra.



El jurado, formado por siete hombres y cinco mujeres, tardó siete horas y media en condenar a Henderson, que será sentenciado el 12 de noviembre por mayoría y enfrenta penas máximas de cinco años y otros dos por cargos menores.



Según informó la BBC, los abogados que hablaron en nombre de la familia de Sala dijeron que la condena de Henderson fue bien recibida, pero que sus acciones eran solo "una pieza del rompecabezas" de cómo se estrelló el avión.



En marzo del año pasado, una investigación del departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB) reveló que hubo muchas irregularidades en el informe final sobre el deceso del futbolista.



Según la AAIB, el piloto del avión no tenía entrenamiento previo para volar de noche y su licencia, que le permitía volar una aeronave monomotor Piper Malibu, había expirado tres meses antes del accidente.



La investigación concluyó que Ibbotson perdió el control durante un giro y la AAIB lo consideró como la situación "más probable", porque el vuelo se realizó fuera de los estándares de seguridad aplicables a una operación comercial.



El fiscal Martin Goudie QC, por su parte, dijo hoy que Henderson había sido "imprudente o negligente" en la forma en que operaba el avión, al poner su negocio por encima de la seguridad de los pasajeros.



Goudie subrayó que Henderson había creado una cultura de incumplimiento de las regulaciones de navegación aérea entre los pilotos que contrató.



Según consignó la emisora británica, Fay Keely, propietaria del avión, le había dicho a Henderson que no permitiera que Ibbotson volviera a pilotear el avión después de ser contactado por la Autoridad de Aviación Civil (CAA) sobre dos infracciones del espacio aéreo que había cometido. Sin embargo, el empresario, un exoficial de la RAF, permitió que Ibbotson siguiera volando, y su mensaje al piloto decía: "Ambos tenemos la oportunidad de ganar dinero con el modelo de negocio, pero no si molestamos a los clientes o llamamos la atención de la CAA".



Emiliano Sala nació en Cululú, Santa Fe, luego se mudó con su familia a Progreso e inició su carrera profesional en Orléans de Francia.



Su paso por Nantes (2015/2016 y 2018/2019) resultó exitoso y propició la compra de su pase por parte de Cardiff City, el equipo galés que ahora juega en la segunda división del fútbol inglés.



El cuerpo del delantero argentino fue recuperado de las aguas del canal al mes siguiente, pero no se recuperaron ni el cuerpo de Ibbotson, de Crowle, Lincolnshire, ni los restos del avión.

