El gobierno provincial confirmó que no pagará los días de paro ni el aumento a docentes

El gobierno provincial ratificó que descontará los días no trabajados a los docentes que se adhieran al paro de actividades previsto para este miércoles y jueves. Además, en la próxima liquidación de haberes “no incluirá el aumento” que les otorgó al resto de los empleados estatales. Así lo señaló este miércoles el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, quien le pidió al gremio Amsafé que “reflexione porque la propuesta salarial no se modificará”.

“Apelamos una vez más a la reflexión de los docentes para que revisen esta medida de fuerza que impide el dictado de clases. Estamos dispuestos a conversar y a aceptar los llamados al diálogo necesarios. Pero no vamos a hacer ninguna convocatoria en el marco de paros y movilizaciones y de tensar la discusión”, afirmó el funcionario provincial.

En declaraciones a un programa radial de LT8, Pusineri dijo que la propuesta de aumento del 17% de aumento en tres tramos, una oferta que fue aceptada todos los gremios estatales menos por Amsafé, “no es para nada insuficiente”, y remarcó que la provincia “cumplió con todos los compromisos asumidos". Resaltó: "Esta es la oferta de aumento del gobierno y no se va a mover”.

El titular del área Trabajo del gobierno provincial reiteró que el ofrecimiento de incremento salarial a los estatales es muy bueno. "Tiene las características de ser superior a la paritaria nacional. Es la mejor que se conoce en el resto de las provincias. De manera tal que apelamos a la reflexión de los docentes, que revisen la actitud de imposibilitar el dictado de clases con medidas de fuerza”, sostuvo.

Asimismo, recordó que “la oferta que hace el gobierno no es unilateral, sino que es construida en un ida y vuelta con los dirigentes. De hecho superó las expectativas que tenían y la calificaron de muy buena cuando la conocieron”.

En cuanto al paro de 24 horas realizado la semana pasada y el paro de 48 que comenzó este miérocles, el ministro de Trabajo afirmó: “No podemos cuestionar el derecho de huelga, calificado como un derecho humano en el marco de convenios internacionales. Pero eso no quiere decir que el día que no se presta el servicio deba ser abonado”.

“De esa manera, el día que no hay prestación de servicio no existe obligación del estado de abonar. Se aplicará un descuento por esos días no trabajados”, advirtió el ministro de trabajo, y agregó: “Vamos a liquidar el aumento a la totalidad de los gremios de la administración y no a los docentes. Por eso, los llamamos a la reflexión y a que depongan una actitud que no tiene sentido”, concluyó.

Fuente: La Capital