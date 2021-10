Colón quiere bajar a uno de los candidatos

Colón obtuvo un importante triunfo ante San Lorenzo como visitante y este domingo frente a Talleres buscará reafirmar esa levanta futbolística. Eduardo Domínguez no dio pistas del equipo, ya que en la semana no dispuso de ningún ensayo futbolístico. No obstante, está la chance de que repita la formación que venció al Ciclón.

Así las cosas, mantendría el esquema 4-4-2 con los mismos intérpretes. De todos modos, no hay que descartar, una variante de último momento, que podría ser el ingreso de Nahuel Gallardo para la salida de Mauro Formica. Si eso sucede el equipo pasaría a jugar con un 5-3-2. Como sucedió en el segundo tiempo contra San Lorenzo.

Por su parte, Talleres tendrá un cambio obligado en el lateral izquierdo, con el ingreso de Ángelo Martino en lugar del suspendido Enzo Díaz. Pero también, el Cacique Medina podría sorprender con una modificación en el ataque, ya que en lugar de Michael Santos, podría jugar Mateo Retegui.

La T si gana quedará como único líder a la espera del partido de River. Y esto tiene que ver con que el elenco cordobés suma 32 puntos y es escolta del Millonario que cosecha 33 unidades. Por lo cual, si supera al Sabalero por unas horas quedaría como puntero con 35. Mientras que Colón si gana llegará a los 26 subiendo en la tabla.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Mauro Formica; Facundo Farías y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli; Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Michael Santos o Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 15.45

TV: TNT Sports.