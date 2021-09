Colón empató 1 a 1 ante Newell's en el Brigadier López por la 10ª fecha de la Liga Profesional. Tras otra vez arrancar perdiendo en el primer tiempo por el gol de Facundo Mansilla, alcanzó la igualdad con un penal de Facundo Farías en la segunda parte.

En los primeros minutos el que se mostraba más peligroso era Newell's pero no estaba fino en la definición. A los 7', el visitante dispuso de una chance clarísima para convertir pero Leonardo Burián le ganó el mano a mano a Ramiro Sordo, luego de una perdida del balón por parte de Rodrigo Aliendro.

Pese a jugar con lineal de cinco, Colón no estaba sólido y la Lepra encontraba muchos espacios como para atacar. Newell's estaba más cómodo en el partido, ya que, cada vez que pasaba el medio, llegaba con claridad hacia el arco sabalero. Por su parte, el local no estaba preciso con la pelota en los pies, no progresaban los volantes y Facundo Farías aparecía en cuentagotas.

Colón era peligroso en la pelota quieta y a los 24 minutos Aliendro, a la salida de un córner, remató y el balón dio en Compagnucci en la chance más concreta. Pasados los 20 minutos comenzaron a mejorar los dirigidos por Domínguez, y a los 27' pudo marcar pero el remate de Farías pegó en el caño izquierdo del arco defendido por Aguerre. En un par de minutos, el local generó mas que en la primera mitad, ya que a los 29', Paolo Goltz bajo el balón en el área y Gonzalo Piovi remató por encima del travesaño.

A los 39 minutos, en una contra, el Sabalero estuvo cerca de la apertura del marcador: la encabezó Eric Meza, quien cedió a la derecha pero el disparo de Christian Bernardi se fue desviado. Cuando Colón era más y estaba cerca de convertir, fue Newell's el que aprovechó una pelota quieta para establecer el 1-0. A los 41', el centro desde la derecha de Nicolás Castro propició el furibundo remate de derecha de Facundo Mansilla, que venció la resistencia de Burián.

Colón, que había levantado mucho su nivel, se encontraba perdiendo un partido que hacia instantes estaba cerca de ir ganándolo. El resultado parcial era injusto, ya que no estaba jugando para perder y Newell's no había hecho los méritos como estar arriba en el marcador.

El complemento

En el segundo tiempo, Colón salió decidido a buscar el empate monopolizando el balón y jugando en campo rival. A los 5 minutos, Bernardi ingresó al área con pelota dominada, pero ante la salida de Aguerre definió desviado luego de una buena asistencia de Aliendro. El local tenía la pelota pero carecía de profundidad y equivocaba los caminos en los últimos metros. Avanzaba ante un rival que esperaba con mucha gente y que cuando podía cortaba con faltas.

Domínguez movió el banco, mandó a Wilson Morelo y a Cristian Ferreira modificando el esquema y volviendo a la lineal de cuatro ante la salida de Garcés. Newell's, que resignaba el ataque pudo anotar a los 21 minutos con una buena jugada de Ignacio Scocco, quien hizo pasar de largo a Goltz pero Burián atento se arrojó al piso y se quedo con el bocha. Cuando el partido se complicaba, apareció el centro de Meza, la pelota rebotó en la mano de Negri y Baliño decretó la pena máxima. A los 29', fue Facundo Farías el que se hizo cargo con un remate de derecha para engañar a Aguerre y establecer el 1-1 merecido.

De allí hasta el final, Colón siguió buscando pero lo hizo de manera forzada y por ello terminó resignando dos puntos. Estuvo más cerca de ganarlo el conjunto local pero esta claro que le falta contundencia y brilló de tres cuartos de cancha hacia adelante. En 10 partidos apenas convirtió nueve goles, tres de ellos de penal, lo que habla a las claras de la dificultad que evidencia frente al arco rival.

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Nicolás Leguizamón y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Newell's: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bittolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro; Maximiliano Comba, Ignacio Scocco y Ramiro Sordo. DT: Fernando Gamboa.

Goles: PT 42' Facundo Mansilla (N) y ST 29' Facundo Farías, de penal (C).

Expulsado: ST 52' Paolo Goltz (C).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier López.

Fuente: UNO Santa Fe