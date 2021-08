El gobierno aclaró que aún no hay "determinación oficial" sobre bonificación de pasajes para turistas extranjeros

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que todavía no hay una "determinación oficial" sobre la posibilidad de bonificar pasajes para extranjeros con el fin de promover el turismo internacional y aseguró que durante este mes se va a evaluar qué posibilidad hay de aplicar otras reaperturas.

"Estamos trabajando sobre el Previaje y queremos trabajar sobre la actividad turística local. Los esfuerzos fiscales que se hacen son para robustecer la oferta y la reactivación de la industria turística local", indicó el funcionario nacional.

Sobre el turismo internacional, remarcó: "Durante agosto vamos a terminar de evaluar cómo siguieron las segundas dosis y en qué situación estamos para ver qué posibilidad hay de hacer otras reaperturas".

Con relación a la probabilidad de bonificar la totalidad de los pasajes para turistas internacionales, señaló: "No hay una determinación oficial sobre eso". Según resaltó Cafiero, tampoco hay una decisión respecto de extender la prohibición de despidos: "Falta bastante. No está en discusión eso".

En declaraciones radiales, Cafiero volvió a rechazar la propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto de reducir salarios a quienes no se quieran vacunar. "La política sanitaria la define el Gobierno, no la UIA", apuntó e insistió: "La vacunación es optativa. La Argentina tiene una cultura de mucha vacunación".

Respecto de la economía, evaluó que el gobierno quiere "fortalecer la reactivación que se ha llevado adelante". "Tenemos que lograr que se distribuya en toda la sociedad", afirmó y manifestó que se ve "una evolución en el consumo que está creciendo".

El funcionario también se refirió a la meta de inflación del 29 por ciento estipulada en el Presupuesto 2021, que fue superada en los primeros siete meses del año: "Los números fueron presentados hace un año. Pasó muchísimo en términos de pandemia e incertidumbre local con respecto al virus".

"No es el sendero de descenso que teníamos proyectado. Hicimos todo para que descienda con más velocidad", puntualizó. En tanto, subrayó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "no tiene influencia" en el Presupuesto para 2022 "porque no hay acuerdo".

"Estamos presentando el Presupuesto el 15 de septiembre. No tenemos ningún tipo de perspectiva de incorporar nada que no sea lo que el Presidente ha marcado como objetivos prioritarios, que continúe la inversión en el sistema nacional científico, tecnológico, saludo, educativo y focalizado en la construcción de viviendas", señaló.

Fuente: Noticias Argentinas