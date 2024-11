¿Y la ayuda para ADALPE?

Por Santotomealdía

Cuando el Concejo Municipal se aprestaba para aprobar un Fondo Solidario destinado al financiamiento del Taller Protegido de ADALPE, la Municipalidad de Santo Tomé decidió, por decreto, otorgar una ayuda económica a la institución. El compromiso era realizar un aporte de 1 millón y medio de pesos, durante seis meses, para solventar -en parte- los gastos de funcionamiento.

El decreto N°336/2024 fue emitido el 23 de septiembre, fecha desde la cual transcurrieron cuarenta días sin ningún tipo de novedad para ADALPE, que no recibió ninguna transferencia de la Municipalidad.

En las semanas que transcurrieron, además, el intendente Miguel Weiss Ackerley vetó la ordenanza del Fondo Solidario, que establecía una ayuda económica para ADALPE superadora del decreto, ya que el aporte económico se extendería por doce meses y sería, aproximadamente, de $ 1.800.000.

¿No hay plata?

La situación de la Asociación para el Desarrollo y Apoyo a Personas con Discapacidad (ADALPE) es verdaderamente crítica. Los problemas económicos podrían dejar a más de 40 personas sin atención terapéutica y a más de 16 familias sin un ingreso económico, en el caso del cierre del Taller Protegido.

¿Por qué todavía no se transfirió la primera cuota del subsidio? Probablemente, la respuesta pueda estar en la difícil situación económica y financiera que atraviesa la Municipalidad de Santo Tomé. Esa realidad fue denunciada días atrás por ASTEOM, al reclamar una deuda muy importante por parte e la actual gestión de Gobierno.

¿Por qué asumió el Municipio un compromiso que no todavía no pudo afrontar? Hay que recordar que la decisión del Gobierno municipal de otorgar un subsidio a ADALPE, llegó algunas horas antes de que el Concejo aprobara el Fondo Solidario destinado al financiamiento del Taller Protegido. Con el decreto 336, el Ejecutivo buscó desactivar el Fondo Solidario; como no lo consiguió, decidió vetar la ordenanza.

Preocupación

Los integrantes de la comisión directiva de ADALPE prefieren no realizar declaraciones, por la incomodidad propia que generaría reclamar por una demora en la entrega de fondos a quien, supuestamente, está colaborando con la institución.

Lo único concreto es que la asociación, hasta el momento, no recibió un peso de ayuda del Estado municipal. Más allá del subsidio prometido, la ayuda tampoco llegó a través de la compra mensual de panificados o por el gasoil para los vehículos de la entidad, como deslizó la presidenta de la institución, Patricia Gómez, en una llamativa nota enviada al Concejo, en la que rechazó el Fondo Solidario, asegurando que el aporte del Municipio era suficiente.