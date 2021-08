Alvizo: "Queremos ver una ciudad diferente, pujante y emprendedora"

Este jueves 12 de agosto, el actual concejal Rodrigo Alvizo, encabezó el acto de presentación de la lista “Otra Santo Tomé es posible” que liderará junto a la ex concejala Rosana Zamora, dando inicio a la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el 12 de septiembre.

El actual edil, que busca renovar su banca en el Concejo Municipal de Santo Tomé, estará acompañado por Rosana Zamora, Héctor Di Tomaso, María Eugenia Zanardi, Néstor Barreyro, María Ángeles Cejas y Rodolfo Sasia.

“Estos compañeros y compañeras que integran la lista provienen de distintos barrios de la ciudad, realizan distintas actividades, tienen distintas profesiones y esto hace a la riqueza de nuestro equipo de trabajo y nuestro proyecto político”, dijo Rodrigo Alvizo en el evento que se desarrolló de forma virtual y se transmitió en vivo por las redes sociales, donde los militantes sumaron muestras de apoyo y reconocimientos a la lista.

En relación a los motivos de la conformación de la nómina, el edil afirmó: “No nos unió solo la tristeza o la desazón de ver a Santo Tomé en el estado de abandono que se encuentra después de 14 años de gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social; nos unieron los sueños, nos unió la esperanza, nos unió un verdadero proyecto político, un proyecto de ciudad”.

En esta línea, apuntó: "Después de 14 años del gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, hoy, más que nunca, estamos siendo considerados el patio trasero de la ciudad de Santa Fe. Eso nos entristece porque nosotros crecimos, nos desarrollamos y tenemos nuestra familia aquí y la queremos ver de una manera diferente, pujante, emprendedora".

"Tener el 70% de las calles de tierra en el siglo XXI es triste, que haya servicios básicos insatisfechos también es triste y da una sensación de abandono, de oscuridad y de color gris", agregó.

"Todo esto ocurre no solo por la complicidad de los concejales del Frente Progresista, sino también de la complicidad de los concejales de Cambiemos. Nosotros somos una alternativa y algo distinto porque no dejamos nuestras convicciones en la puerta del Concejo y nosotros llevamos los ideales y la voz de los vecinos y las vecinas de Santo Tomé a nuestra banca. Por eso es importante este proyecto político para Santo Tomé", afirmó.

"Escuchando las propuestas de las diferentes listas que se presentan hoy, no nos llama la atención que ninguna lista del Frente Progresista, Cívico y Social se quiera hacer cargo de los 14 años de gobierno. La lista se llama 'Renovar', ¿renovar qué? Nos toman de zonzos", cuestionó Alvizo y prosiguió: "Otra de las listas dice que son socialistas y que estamos en este estado de deterioro de ciudad porque gobernaron 14 años los radicales".

"Me parece que llegó el momento de transformar la realidad. Es hoy, es ahora. No hay 2023 si no hay un 2021 contundente. No hay intendencia si no hay una mayoría en el concejo. Nosotros no vamos a dejar las convicciones en la puerta del Concejo", enfatizó.

"Estamos convencidos que la ciudad es el otro y de que vamos a trabajar fuertemente porque creemos que otra Santo Tomé es posible", concluyó.

Rodrigo Alvizo será acompañado por Rosana Zamora, quién expresó: "Es una lista donde confluyen hombres y mujeres que tienen gestión, que tienen experiencia, que tienen fuerza y compromiso y aliado a los jóvenes que le ponen esa energía para transformar nuestra Santo Tomé".

Sobre el presente de la ciudad, contó las siguientes problemáticas: "Vivo en una ciudad donde las calles están destruidas, vivo en una ciudad donde no se desmaleza, donde el agua es de mala calidad, donde no se prestan los servicios como corresponde, donde tenemos una planta de tratamiento de cloacas que funciona mal, hace tres años que no tenemos nuestra planta para tratar residuos sólidos y sin distinción de barrio".

En esta línea, consideró: "Nos parecía que lo más importante que podíamos hacer era unirnos. Es una unidad en la diversidad y cada uno va a aportar al Concejo Municipal todo su potencial para ser el nexo con el vecino siendo la voz de ellos; controlando cómo se gasta el dinero público que debe volver en obras y gestionar para hacer esas normas que necesitan los santotomesinos para vivir mejor".

"Les pedimos a los vecinos que nos acompañen, nosotros vamos a recorrer cada rincón de la ciudad. Santo Tomé puede cambiar, funcionar y ser esa ciudad pujante. Para eso, necesitamos construir una fuerza mayoritaria en el Concejo Municipal", reconoció.

Durante el acto, también tomaron la palabra: Héctor Di Tomaso, María Eugenia Zanardi, Néstor Barreyro, María Ángeles Cejas y Rodolfo Sasia, quienes acompañan la lista en carácter de precandidatos y precandidatas a concejales.