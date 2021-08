Messi se despidió del Barcelona entre lágrimas: “No estaba preparado para irme”

El futbolista argentino Lionel Messi rompió en llanto al inicio de su conferencia de prensa de despedida del Barcelona este domingo, y aseguró que nunca pensó que se iría del club español. “Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, dijo en la sede del club, en la que estuvo acompañado por su familia, sus compañeros y también algunos compañeros como Xavi y Puyol.

“Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia”, dijo el jugador de 34 años, siempre dejó en claro que nunca quiso irse.

“Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso”, sentenció el futbolista, en una conferencia de prensa a la que acudieron su familia, sus compañeros hasta ahora y la directiva del Barça.

“El año pasado -continuó- cuando se armó todo aquello del burofax sí estaba preparado, pero este año no”, dijo Messi, que confesó sentir “mucha tristeza porque me tengo que ir del club al que amo”.

El año pasado “no quería quedarme y lo dije. Este año sí quería quedarme y no se pudo”. A Messi le habría gustado despedirse de otra manera: “Me habría gustado hacerlo con gente en el campo con una ultima ovación y mucho cariño”.

“Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir”, sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo. ”Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada”, aseguró.

El planeta fútbol esperaba con impaciencia el discurso de Messi desde el anuncio el jueves de su partida del Barça, cuando su renovación parecía encarrilada.

El argentino recibió una ovación durante la rueda de prensa de los periodistas que se pararon en señal de respeto. El jugador les prometió a sus tres hijos “que después de unos años volverán a Barcelona y así lo haré”. Messi manifestó su deseo de poder “volver a formar parte de este club” y de “que le pueda aportar algo”.

Ahora todos los caminos parecen llevar al crack argentino al Parque de los Príncipes. Según el periódico francés Le Parisien, un acuerdo entre el PSG y el argentino podría alcanzarse en horas. El periódico L’Equipe evocó por su parte un “contrato récord” de tres años, “con un salario anual de 40 millones de euros”.

Messi podría firmar por dos temporadas más una tercera opcional. Hacerse con los servicios del argentino supondría un golpe sobre la mesa del PSG, propiedad de los qataríes, que aún no lograron llevar al club al título de la Liga de Campeones, a pesar de la constelación de estrellas fichadas desde su llegada.

Messi no llegaría desde luego a terreno desconocido en el vestuario del PSG. Con Neymar coincidió en el Barça y acaba de pasar unos días de vacaciones con él en Ibiza. Por no hablar de su compañero en la ‘Albiceleste’ Ángel Di María.El propio técnico del PSG es también argentino, Mauricio Pochettino.

Fuente: Toda Pasión