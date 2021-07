Santiago Grassi no clasificó en los 50 metros libres y quedó eliminado

El nadador argentino Santiago Grassi se ubicó sexto en su serie de los 50 metros libres y registró un tiempo insuficiente en el Centro Acuático de Tokio para avanzar a las finales de la competencia, de manera que resultó eliminado de los Juegos Olímpicos.



El santafesino de 24 años cronometró un tiempo de 22 segundos y 67 milésimas, lejos del ganador de su serie, el serbio Andrej Barna (22s29/1000) y también del segundo, el trinitense Dylan Carter (22s.46/1000) y no pudo ingresar entre el selecto grupo de los 16 finalistas al ubicarse 38 en la general.



En ese contexto, se corrieron 10 series de las cuales tomaron parte 73 nadadores, y Grassi, quien compitió en el Heat 6 no pudo hacer un tiempo que le permitiera ingresar en el grupo de 16 que irán en busca de las medallas.



Grassi, al igual que los otros tres nadadores argentinos que compitieron en Tokio en pileta, Delfina Pignatiello, Julia Sebastián y Virginia Bardach, no lograron superar las competencias preliminares en ninguna de las especialidades de las que participaron.



El nadador del club Unión de Santa Fe, quien estuvo preparándose durante un año en el exterior, llegó a Tokio precedido de buenos antecedentes, entre ellos dos oros en el Sudamericano de Asunción 2016 (50 metros estilo mariposa y 4x100 combinado mixto), una medalla de plata en el Panamericano de Lima 2019 (4x100 midley mixta) y una de bronce (4x100 relevos midley).

Fuente: Télam