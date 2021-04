Murió el periodista Mauro Viale por complicaciones del coronavirus, dos días después de su internación

El periodista Mauro Viale, de 73 años, murió a causa de las complicaciones de su cuadro de Covid. Viale había tenido que ser internado, luego de que se le detectara el virus y tuviera síntomas leves. Pero su cuadro se agravó y falleció esta noche.

La noticia fue confirmada desde América, en el canal donde los domingos Mauro Viale hacía su programa. "Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, relató Rolando Graña.

El conductor de Radio Rivadavia, Radio Colonia, A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el jueves pasado. Pero el sábado se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo.

“Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había relatado tras aplicarse la primera dosis de la vacuna.

Viale arrancó en el periodismo deportivo, primero como movilero y comentarista deportivo en el viejo Canal 7, y luego, entre agosto de 1985 y junio de 1989 comenzó a relatar fútbol, y fue unas de las primeras voces de Fútbol de Primera.

En esa época incluso fue el relator del Mundial de México 86, aunque Canal 7 no envió periodistas y siguió los partidos desde Buenos Aires, con los comentarios de Oscar Cañete Blasco.

Durante muchos años hizo dupla con Enrique Macaya Márquez, pero luego dejó su lugar en Fútbol de Primera, bajo la producción de Torneos y Competencias y su lugar lo ocupó Marcelo Araujo.

En la década del 90, comenzó un ciclo que cambió en parte lo que hasta ese momento se hacía en televisión con el programa "Mediodía con Mauro", donde hablaba de temas de actualidad pero también mostraba un show televisivo.

Temas como la causa por drogas y la detención de Guillermo Cóppola y el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, catapultaron a Viale en la consideración televisiva y marcó picos de rating, siempre por la señal de América.

Viale siempre mantuvo su estilo de polémica y opinión, y también impuso una manera de hacer periodismo, como por ejemplo colocarse mucho más detrás de cámara y enfocar a los invitados que estaban en el piso.

El último programa que encabezó fue "Mauro la Pura Verdad", que se inició en 2013 y del cual estuvo al frente durante ocho temporadas.

Fuente: Noticias Argentinas