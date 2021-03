Fernández admitió que Losardo se quiere ir del Gobierno y ya piensa en un reemplazo

El presidente Alberto Fernández admitió este lunes que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le transmitió su idea de dejar el Gabinete, y dijo que su salida "es una cuestión de tiempo y de ver un reemplazante" para el cargo.

"Marcela me planteó su idea de dejar el gobierno", subrayó Fernández, y explicó que la funcionaria nacional considera que "el tiempo que viene necesita otra actitud". "Lo que creo es que Marcela está agobiada. El colmo es que (Carlos) Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce, no tiene su teléfono", afirmó el jefe de Estado.

A su entender, ella no viene de la política y por eso le resulta "desgastante" la función pública. "Lo que quiero es que siga trabajando conmigo, pero ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver", expresó el mandatario nacional en declaraciones al canal C5N, y agregó: "Es una cuestión de tiempo y ver un reemplazante".

Sobre los nombres que trascendieron como posibles reemplazos para Losardo, Fernández dijo que tanto a Martín Soria como a Ramiro Gutiérrez los conoce, pero que "hay que ver cómo resolverlo".

"Dicen ´Alberto se kirchnerizó´, pero para el que no se enteró, soy uno de los fundadores del kirchnerismo", sostuvo Fernández, y cuestionó que se haya dicho que Soria iba a reemplazar a Losardo y con él entraría otro "kirchnerista" duro al Gabinete.



"Hasta donde yo recuerdo, Soria estaba enfrentado a los Kirchner, fue contra (Martín) Doñate en Río Negro. No se cómo funciona, pero lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos", advirtió.

En tanto, el Presidente reiteró que la reforma judicial que plantea tiene como objetivo que "los magistrados vuelvan a tener prestigio", algo que -a su entender- "se ha sido perdido" en los últimos años.



El mandatario resaltó que por eso el pasado 1 de marzo durante la Asamblea Legislativa pidió que el "Congreso intervenga", y se quejó porque la ley de reforma que impulsó su gobierno el año pasado se aprobó "en el Senado y en Diputados está durmiendo".



"El control cruzado (entre el Congreso y la Justicia) es lo que dice la Constitución, eso no se a quién le puede molestar pero lo dice la Constitución", subrayó Fernández en una entrevista desde la Quinta de Olivos.

En tanto, reveló que este lunes habló del tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y aseguró que espera que el Parlamento avance con la comisión bicameral de control.



"Yo espero que sí, lo hablé con Sergio Massa. Yo creo que él la quiere impulsar, después es una decisión de la Cámara de Diputados", indicó Fernández.



A la vez, el jefe de Estado destacó el Acuerdo Federal contra la violencia de género que firmaron los 24 distritos este lunes en Casa Rosada y dijo que espera que el sistema "funcione de otra manera, porque así funciona mal".



Al referirse a la inasistencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández afirmó: "Discursivamente que lo explique como quiera explicarlo, pero lo importante es que suscribió" al convenio. Sucede que el mandatario de la Ciudad dijo que no fue porque no quería cruzarse con el formoseño Gildo Insfrán.

Fuente: Noticias Argentinas