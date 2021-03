El colmo: se fugaron presos de la Comisaría 12, pero todavía no se sabe cuántos 

Por Guillermo Schmidt

Decir que es increíble no alcanza. De hecho, es sumamente creíble, debido a que en los últimos meses la situación de la Comisaría 12 superó los límites de lo imaginable. Ocurrió una nueva fuga masiva de presos, al igual que el 11 de diciembre pasado, pero esta vez no se sabe en qué momento ocurrio ni -al menos hasta las 11.00, hora de redacción de este artículo- cuántos delincuentes se fueron.

Por el momento, la única certeza que hay es que a las 9 de la mañana llegó a la dependencia ersonal del área de Trámites y Libertades. Al ingresar al módulo de detención para llevarse a uno de los internos notaron que no estaba, pero que además faltaban varias personas.

Extraoficialmente trascendió que serían 5 o 6 los presos que escaparon, pero no hay ningún tipo de información oficial al respecto. Al parecer, a las 6 se la mañana se habría realizado un recuento y en ese momento estaban todos los detenidos. De confirmarse esta versión, la fuga habría ocurrido entre las 6 y las 9 de la mañana.

Hartazgo de los vecinos

La desidia reinante en la Comisaría 12 no se limita únicamente a las dos fugas masivas ocurridas en los últimos tres meses, ya que los conflictos en el módulo de detención son permanentes. "No podemos vivir más así, pero no es algo que digamos ahora. Hace meses, años que lo padecemos y a nadie le importa", señalaron los vecinos, este viernes, a Santotomealdia.

"Esta mañana salimos y vimos que estaba lleno de patrulleros, nos dimos cuenta que había pasado algo. Pero nadie nos decía nada. Despues empezó a correr la versión de que se habían escapado seis presos", agregó una vecina.

La solución definitiva para este problema llegaría cuando esté finalizada la alcaidía que la provincia proyecta construir en el complejo penitenciario de Las Flores en la ciudad de Santa Fe. Pero para esto falta mucho tiempo porque la obra -licitada en el mes de agosto- todavía no comenzó a ejecutarse y tiene un plazo de realización de un año y medio.