En 2020 los salarios perdieron por tercer año consecutivo frente a la inflación

Los salarios crecieron 33% en el 2020 y se ubicaron 3,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación del 36,1%, completando tres años de caída consecutiva frente al costo de vida, informó este miércoles el INDEC.



En el 2019, frente a una inflación del 53,8%, los salarios crecieron 40,9%, mientras en el 2018, ante una suba de precios del 47,6%, el nivel de las remuneraciones mejoró 29,7%.

El Índice de Salarios total creció 1,8% en diciembre último respecto de noviembre, como consecuencia de la suba de los salarios registrados del 1,9% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 1,2%. El crecimiento del 33% interanual en el índice de salarios total el año anterior, fue como consecuencia de la suba del 31,6% del total registrado y de 39,0% del sector privado no registrado.



El salario de los trabajadores registrados mostró un crecimiento desestacionalizado de 1,9% en el último mes del año anterior, como consecuencia del incremento de 1,6% del sector privado registrado y un aumento de 2,4% del sector público.



En diciembre último, respecto de noviembre, los salarios del sector privado crecieron 1,6%, los de la administración pública 2,4% y los de la economía informal o en negro 1,2%, todos por debajo de la inflación del 4%, registrada en el últimos mes del 2020.



Los trabajadores registrados tuvieron el año pasado una mejora en sus sueldos del 31,6%, que se ubicó cinco puntos porcentuales debajo de la inflación anual. Las remuneraciones en la administración nacional, provincial y municipal fueron el sector que más perdió frente a la inflación, ya que mejoraron el año pasado un 26,8% y perdieron diez puntos porcentuales frente al alza de precios minoristas. Los sueldos de los trabajadores en negro, que no tienen descuentos jubilatorios ni de obra social, fueron los únicos que le ganaron a la inflación, ya que mejoraron 39%, tres puntos porcentuales por encima del costo de vida del 2020.

Fuente: Noticias Argentinas