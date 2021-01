Pulga Rodríguez: "No tengo más nada para darle a Colón"

La semana pasada, el "Pulga" Rodríguez sacudió la escena en Colón al revelar que quería alejarse, que tenía un "ciclo cumplido". Una reflexión que hizo eclosión en Santa Fe, ya que le queda todavía contrato hasta junio. El presidente José Vignatti mencionó en medios que no iba a referirse a "algo que no está confirmado" y que el jugador debía presentarse a la pretemporada. Justamente el lunes arrancó el trabajo con el plantel, pero sin cambiar de opinión y en las últimas horas volvió a hacer ruido con sus declaraciones.

"Me presenté a entrenar como corresponde, porque tengo contrato. El presidente ahora está en Buenos Aires y no pude tener la reunión que quería. Así que esperando que llegue a Santa Fe para saber dónde estamos parados y qué vamos a hacer", apuntó el tucumano en diálogo con Planeta Sabalero.

Pero la cosa no quedó solo ahí: "No está confirmado que me vaya. Que uno haya decidido terminar un ciclo en la institución no quiere decir que tenga la última palabra. Hace algunos meses atrás la dirigencia me puso en la balanza para rescindir, pero uno quería irse por la puerta grande. Entonces me quedé a pelearla y terminar jugando. Lo conseguí y terminé primero en la tabla de goleadores".

"Es una decisión tomada y que no puedo decir por qué. Uno la pasó muy mal en el inicio de la Copa Diego Maradona. Momentos que solo la familia sabía que estaba viviendo y por eso espero que todo termine de la mejor manera. No quiero irme mal. Tengo ya 36 años y di todo lo que podía acá. Siempre busqué dar lo mejor de mí, a veces bien y otras mal, pero siempre con todo mi esfuerzo", subrayó.

Asimismo, mencionó que "Colón es un club muy lindo. Estamos muy cómodos en la ciudad y hay instalaciones muy buenas, con cosas por mejorar claro está, pero ideal para estar y quizás alguna vez pueda concretar el sueño de salir campeón".

Respecto a los supuestos sondeos de otros clubes, "Pulga" fue categórico: "No hay nada. Por eso a veces no me gusta a hablar, porque después suena a que todo está mal. Se dijo que iba a seguir hasta diciembre o que cumpliría el contrato, pero mi deseo es emigrar por la puerta grande, sin pelear con nadie. Si todo marcha bien, daremos una conferencia de prensa para despedirnos y agradecer a todos".

Fuente: UNO Santa Fe