Sarmiento de Junín vuelve a Primera: le ganó por penales a Estudiantes de Río Cuarto

Sarmiento de Junín vuelve a Primera: le ganó a Estudiantes de Río Cuarto la final de la Primera Nacional en la definición por penales y se consagró campeón en la cancha de Unión, de Santa Fe. En los 90 minutos habían empatado 1-1, y luego los juninenses se impusieron por 4-3 gracias al penal atajado por Manuel Vicentini, su capitán, a Bruno Sepúlveda, en el último remate de la tanda de cinco ejecuciones de los cordobeses. Ese penal entró en la historia de Sarmiento, igual que su arquero, símbolo del ascenso hoy, tantas veces postergado antes, con él en el arco. No había podido adivinar ninguno de los remates anteriores: en el que fue para el lado correcto, rechazó la pelota y se abrazó a la gloria. Después lo contaría...

Justamente Sepúlveda (21) abrió la cuenta para Estudiantes, en un inicio ampliamente dominado por su equipo, que acumuló cinco ocasiones claras de gol en la primera etapa. Claudio Pombo (40) anotó el empate para Sarmiento cuando el nuevo campeón intentaba salir del ahogo impuesto por su rival.

En la segunda parte se invirtieron los roles, y fue Sarmiento quien apretó a Estudiantes y estuvo cerca de ganarlo. Algunas buenas intervenciones de Luis Ardente (el arquero que luego fallaría en la ejecución de su penal) y malas definiciones se lo impdieron. fue, al cabo, un partidazo, coronado por dos expulsiones -una por lado- sobre el final: las de Lucas Suárez en Estudiantes (a los 36 minutos) y Maartín García en Sarmiento (un minuto después).

Dirigido por Mario Sciaqcua, el Verde de Junín sube por tercera vez a la máxima categoría, luego de un primer paso en las temporadas 1981 y 1982, y luego entre 2015 y 2017.

Dentro de un campeonato de ascenso reducido luego de la larga inactividad por la pandemia, Sarmiento consiguió el primer billete y será el 25° club del torneo de primera división, al cual se sumará otro en las próximas, tras disputarse otra eliminatoria.

Sarmiento es uno de los clubes más tradicionales del fútbol de ascenso en Argentina, y entre algunos de sus jugadores históricos aparecen Daniel Passarella, Ricardo Gareca, Oscar 'Pinino' Mas, Rodolfo 'Lobo' Fischer, Rubén Glaría, Raúl 'Toti' Iglesias y Juan Gilberto Funes.

Sarmiento encontró el ascenso en su cuarta final consecutiva: se le había negado en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 (1-1) por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).

En eso se enfocó Vicentini, que estuvo en el arco en las finales anteriores también: en lo que sufrió Sarmiento en este tiempo hasta conseguir el gran objetivo. "A varios se nos venía negando hace mucho y parecía que no era para nosotros, que iba a ser imposible. Nos encontrarnos perdiendo el partido y sacamos lo mejor para empatar y ganarlo en los penales, me llena de orgullo", contó, emocionado, con sus compañeros rodeándolo. Surgido de las juveniles de Boca, se hizo un lugar en Junín, se transformó en capitán, sufrió las derrotas... y ahora es feliz.

Fuente: La Nación