Boca y Racing, por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores

A todo o nada. Boca recibirá en la noche del miércoles a Racing por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores y buscará dar vuelta una serie que lo encuentra 1 a 0 abajo, luego de haber perdido la semana pasada en el Cilindro de Avellaneda.

El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 en la Bombonera y podrá verse por la pantalla de ESPN 2. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Alexander Guzmán y John León (Colombia). El argentino Patricio Loustau estará a cargo del VAR.

Al elenco dirigido por Sebastián Beccacece le alcanzará ganar o empatar para pasar a la próxima instancia donde ya espera el Santos de Brasil mientras que, si hace un gol, Boca necesitará marcar tres para seguir en la Libertadores. En caso de que el conjunto de la Ribera gane por 1 a 0, habrá penales.

El entrenador de Racing aún no confirmó el equipo, pero según lo que probó en la semana se estima que no hará cambios y colocará a los mismos once que comenzaron jugando el encuentro de ida en Avellaneda.

Por el lado del Xeneize hay varias dudas y mucho hermetismo. Miguel Russo no confirmó el equipo, aunque se especula con que realice algunas variantes respecto a la alineación que paró en Avellaneda.

El Pulpo González se metería en el equipo como titular. El exmediocampista de Racing sería la gran apuesta del entrenador para la revancha porque quiere que sea un nexo con los atacantes y que cumpla una función similar a la que hacía Pol Fernández.

También es posible que Edwin Cardona arranque como suplente y que Russo lo utilice, en caso de necesitarlo, en el segundo tiempo ya que entiende que el colombiano rinde mejor cuando entra desde el banco y los rivales ya tienen más de la mitad del partido disputado. De ser titular, quien arrancaría como suplente sería su compatriota Sebastián Villa.

En el ataque, Franco Soldano, Ramón “Wanchope” Ábila y Mauro Zárate se disputan por un puesto delante de Carlos Tevez, quien retrocedería unos metros.

Probables formaciones

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio, Carlos Tevez, Sebastián Villa o Edwin Cardona; Franco Soldano o Ramón Ábila o Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli; Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora: 21:30

TV: ESPN2

Fuente: Toda Pasión